O Centro Universitário Católica do Leste de Minas Gerais (Unileste) segue com inscrições abertas até o dia 15 de fevereiro, para a contratação de profissionais da área da saúde. Os processos seletivos são para contratação imediata de Médico(a) Oftalmologia (uma vaga), Médico(a) Otorrinolaringologista (uma vaga) e Terapeuta Ocupacional (quatro vagas), para atuação no Centro de Reabilitação Física e Visual (CER II), localizado no campus de Ipatinga.

Os interessados devem se cadastrar no site do Centro Universitário na aba “Trabalhe Conosco” ou acessar o link https://unileste.gupy.io/, e inscrever-se na vaga pretendida até o dia 15 de fevereiro. No portal, todos os interessados poderão conferir também os requisitos, benefícios ofertados pelo Unileste, atividades, diferenciais, áreas de atuação e horários de trabalho.

Para mais informações sobre as vagas, entre em contato pelo telefone (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.

Serviço:

Processos seletivos abertos para vagas no Unileste

Vagas: Médico(a) Oftalmologia (uma vaga), Médico(a) Otorrinolaringologista (uma vaga) e Terapeuta Ocupacional (quatro vagas).

Inscrições: pelo link https://unileste.gupy.io/, até 15 de fevereiro.

Mais informações: (31) 3846-5706 ou pelo e-mail recrutamento@unileste.edu.br.