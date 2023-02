O reitor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Mario Carneiro, convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para proferir a aula magna do primeiro semestre letivo de 2023 na instituição de ensino.

O convite foi entregue pelo reitor ao presidente Lula nessa segunda-feira (6) durante agenda oficial no Rio de Janeiro. A UERJ ainda aguarda resposta do gabinete da Presidência da República sobre se Lula dará a aula ou não.

A aula deve acontecer em março. Segundo Carneiro, “o presidente da República é doutor honoris causa da UERJ”.

“Ainda não temos a data definida porque depende da agenda do presidente”, ressalta a instituição, em nota. O petista é doutor honoris causa da Uerj. A universidade concedeu o título a ele em 4 de maio de 2012, por sua contribuição à história política, econômica e social do Brasil.