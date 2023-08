O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino deverá entregar nesta quinta-feira (3) as imagens do circuito interno do Ministério da Justiça, conforme requerimento da CPMI do 8 de janeiro. A entrega foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e vem em resposta à pressão do deputado Arthur Maia (União-BA), presidente do colegiado, que havia ameaçado recorrer ao Supremo caso as imagens não fossem entregues em 48 horas.

De acordo com o portal Hora Brasília, o ministro Flávio Dino negou qualquer resistência em relação às imagens e afirmou que elas não acrescentariam nada novo às investigações. “O problema é a proliferação de mentira e fake news. Não houve negativa alguma”, disse.

O contexto da entrega vem após o depoimento do ex-diretor da Abin, Saulo Moura da Cunha, que declarou ter emitido 33 alertas ao GSI sobre os riscos dos protestos do 8 de janeiro.

A próxima sessão da CPMI deve incluir o testemunho de Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Também está em discussão a convocação do hacker Walter Delgatti, preso pela Polícia Federal por invasão do sistema do CNJ, supostamente a pedido da deputada federal Carla Zambelli.

A oposição vê essa iniciativa como uma potencial tentativa de retardar as investigações sobre os eventos pós-invasão, incluindo a prisão de mais de 1,5 mil pessoas.