Um incêndio de grandes proporções atinge, neste momento, uma garagem de ônibus da empresa LM Turismo que fica no bairro Cidade Nobre em Ipatinga. Uma forte e densa fumaça preta toma conta dos prédios vizinhos.

Equipes do Corpo de Bombeiros já se mobilizaram e estão no local.

A equipe do Carta de Notícias está no local e em breve mais informações.

Veja cena do início do incêndio, colhida às 15h do dia 23: