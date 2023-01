O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), foi internado às pressas com forte dores abdominais, no AdventHealth Celebration, hospital nas imediações de Orlando, na Flórida, nesta segunda-feira (9), onde o ex-presidente passa férias. De acordo com assessores, Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais.

O quadro é semelhante ao de novembro, quando ele passou por exames, segundo o site O Antagonista. Desde que foi esfaqueado por Adélio Bispo durante a campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro passou por ao menos sete internações.

O ex-presidente viajou aos Estados Unidos na véspera da posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos últimos dias, circularam imagens de Bolsonaro cumprimentando apoiadores e passeando pelas ruas do condomínio onde está hospedado.