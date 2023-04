A Usiminas está com inscrições abertas para o Programa Trainee 2023. Este ano, são oferecidas 30 vagas, sendo 26 na siderurgia, com atuação em Belo Horizonte, Ipatinga e Cubatão (Baixada Santista); duas na Soluções Usiminas, para trabalhar em Guarulhos (SP) ou Santa Luzia; e duas na Mineração Usiminas, em Belo Horizonte.

Podem participar do programa pessoas com curso superior completo, que tenham se graduado entre 2021 e 2022. O candidato deve, ainda, ter disponibilidade para morar nas cidades indicadas. O período de inscrição vai até o dia 14 de maio (domingo) e os interessados podem ter acesso a todas as informações pelo site: https://www.usiminas.com/page/trainee/