Nos últimos anos, a Usiminas vem se destacando com ações da agenda ESG (sigla em inglês para Ambiental, Social e de Governança) que estão fortalecendo ainda mais a companhia. Entre os marcos dessa jornada, o Programa de Integridade da empresa acaba de completar quatro anos de atuação. A iniciativa vem estimulando e garantindo uma atuação pautada pela cultura da ética e da transparência em todas as relações e atividades, internas e externas, da companhia.

“Esse programa é parte do nosso compromisso com a sustentabilidade e da nossa contribuição para a construção de uma sociedade justa, íntegra e inclusiva. Assim tem sido ao longo dos nossos 60 anos de história e, cada vez mais, parte da rotina das nossas operações”, afirma o presidente da Usiminas, Alberto Ono.

Nesses quatro anos, a empresa ampliou e diversificou os treinamentos sobre o tema, superando a marca de 11 mil colaboradores e colaboradoras capacitados. A cadeia de fornecedores também está envolvida nas iniciativas do programa. No mesmo período, mais de quatro mil interações específicas com esse público foram realizadas para proporcionar ainda mais confiança, transparência e imparcialidade aos processos da empresa.