A Usiminas interrompeu nesta terça-feira (8), as obras para reparo paliativo da Bateria 5 da Coqueria 3. A estrutura conta com duas baterias, sendo que a segunda bateria, número 6, já estava com a produção paralisada desde fevereiro 2023. A empresa iniciou o serviço de recuperação das coquerias em abril de 2022 com uma produção controlada de coque para analisar o desempenho da estrutura.

A Bateria 5 vinha operando com apenas 25% da sua capacidade e a empresa definiu suspender temporariamente a produção por uma prevenção ambiental. “Desenvolvemos durante 16 meses diversas técnicas no processo de reparações parciais da Coqueria. Fizemos uma análise crítica e o aumento do número de fornos na Bateria 5 poderia afetar no desempenho ambiental da Usina de Ipatinga. De forma preventiva, suspendemos a operação da Coqueria 3. Nossa prioridade absoluta é o cumprimento rigoroso dos parâmetros exigidos pelas normas e legislação ambientais. Por isso, foi definido o abafamento a quente”, explicou o vice-presidente Industrial, Américo Neto.

O processo de abafamento a quente da Bateria 5 da Coqueria 3 está planejado e será acompanhado pela equipe de segurança, meio ambiente, operação e manutenção. O procedimento não gera risco para a comunidade, mas poderá gerar emissões visíveis e ruídos pontuais.

A produção de Coque, material que é usado nos altos-fornos no processo de produção do aço, continuará na Coqueria 2, com complemento de material adquirido no mercado.

A empresa está analisando as alternativas para garantir a sua produção de coque próprio no longo prazo.