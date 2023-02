A equipe de Recrutamento da Usiminas Mecânica estará no Parque Ipanema, nos dias 11 e 12 de fevereiro (sábado e domingo), das 8h às 17h, recebendo currículos, para processo seletivo direcionado a reforma do Alto-Forno 3, na Usina de Ipatinga.

Durante a programação, haverá aula de ginástica do projeto “Vem pro Movimento”, no sábado (11), às 9h, em uma parceria com o Instituto Usiminas e a Associação de Cultura, Esporte e Lazer PACE3.