Com atuação pautada pelo desenvolvimento sustentável, a Usiminas, direcionou R$ 79,2 milhões para projetos de esporte, cultura e sociais, em 2022 por meio de leis de incentivo fiscal. Mais de 1 milhão de pessoas foram beneficiadas em 122 projetos incentivados, realizados em 27 cidades, com destaque para Minas Gerais e São Paulo. Como parte de suas ações em responsabilidade social, a companhia vem orientando colaboradores e moradores das localidades onde mantém atuação a como destinar parte do Imposto de Renda (IR) para projetos sociais.

De acordo com as regras da Receita Federal, todo contribuinte que optar pela declaração completa, pode destinar até 6% do imposto devido para projetos sociais aprovados no FIA – Fundo da Infância e Adolescência e no Fundo do Idoso. Com uma ação simples e segura, é possível contribuir diretamente com iniciativas que beneficiarão crianças, jovens e idosos.

“O processo é fácil, seguro e não custa nada para o contribuinte. Quando se tem imposto a pagar, a doação é abatida no Imposto de Renda imediatamente. E, se na declaração anual houver imposto devido com valor a ser restituído, também é possível doar e ter o valor em retorno, pelo aumento do valor da restituição. A doação contribui com a manutenção e realização das atividades das entidades sociais e também para contribuir no enfrentamento de um dos maiores problemas do país, a desigualdade social. É uma forma simples e direta de exercício de cidadania”, explica Rodrigo Fogaça, gerente de Planejamento Tributário da Usiminas.

Para mais informações, acesse https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/passo-a-passo/destinacao-de-imposto-de-renda.pdf.