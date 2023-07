A Usiminas conta com um estande na Expo Usipa 2023, que vai até esta sexta-feira (21), onde os visitantes poderão conhecer a história de mais de 60 anos da companhia, sua atuação no Vale do Aço e os programas realizados para o avanço da Agenda ESG na companhia, além do desenvolvimento socioeconômico das comunidades da região.

No local, o público terá à disposição, ainda, um espaço voltado para oficinas culturais e interações diversas. Para participar, basta se inscrever no próprio estande da empresa, onde acontece, também, a exposição de aços da Soluções Usiminas e a explicação sobre exemplos de aplicação dos materiais.

Considerada uma das mais importantes exposições da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais, a feira acontece na Associação Esportiva e Recreativa Usipa, no bairro Horto, em Ipatinga. A entrada é gratuita e os interessados podem fazer a retirada dos convites pelo site: www.expousipa.com.

Presente em evento com expositores na noite de terça-feira (18), o CEO da Usiminas, Marcelo Chara destacou que Ipatinga e o Vale do Aço são uma referência para o setor industrial no país e a importância do evento. “Estou convencido da relevância da cidade para a indústria do aço e de que a equipe Usiminas pode contribuir para a maior competitividade e excelência dessa região do Brasil”, afirmou.

Marcelo Chara ressaltou também os investimentos recentes da empresa na cidade. “A Usiminas vive um momento especial de sua história. Estamos investindo R$ 3,2 bilhões na reforma do nosso Alto-Forno 3, que ao final do processo vai ser um dos fornos mais modernos da indústria do aço no mundo. Isso vai trazer um impacto muito positivo para Ipatinga”, afirmou Chara.

Ainda segundo o CEO, a partir de agora sua base fica em Ipatinga. “Temos que estar perto de nossos colaboradores e das comunidades para ter a sensibilidade necessária para o nosso impacto em toda a região. É a partir disso que vamos consolidar a confiança das comunidades e sermos merecedores da licença social para operar”, finalizou.