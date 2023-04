A Usiminas recebeu nesta semana representantes da Prefeitura Municipal de Ipatinga (PMI) e dos órgãos públicos que cuidam da segurança do município para visita às obras relacionadas à reforma do Alto-Forno 3. As agendas fazem parte de um processo contínuo de diálogo que a companhia está desenvolvendo desde o ano passado para preparação das obras.

“A Prefeitura de Ipatinga e os órgãos de segurança são parceiros fundamentais nesse processo. Nas próximas semanas, promoveremos uma série de reuniões com os representantes dos moradores dos bairros do entorno à usina. Vale ressaltar que durante o período das obras serão realizadas reuniões periódicas com a prefeitura e forças de segurança da Região do Vale do Aço”, destaca o diretor Corporativo de Sustentabilidade e Relações Institucionais da Usiminas, André Chaves.

Estiveram presentes representantes das Secretarias de Segurança e de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da Prefeitura de Ipatinga, dos comandos dos Batalhões da Polícia Militar de Ipatinga e Coronel Fabriciano, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil Municipal e Estadual, além dos representantes da Base Regional de Aviação de Minas Gerais.

O grupo foi recebido pelas equipes de Relações Institucionais e líderes dos projetos da reforma do Alto-Forno 3 e Aciaria. Durante a visita, os representantes receberam informações sobre o andamento dos projetos e tiveram a oportunidade de visitar uma frente de serviço da obra.