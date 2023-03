O Núcleo de Estudos e Pesquisa do Evangelho (Nepe), de Ipatinga, e a Aliança Municipal Espírita (AME) de Coronel Fabriciano, promovem nos dias 18 e 19/03, palestra com o tema “Evangelho e fecundidade”, proferida pelo estudioso e pesquisador sobre o Evangelho e a doutrina espírita, Artur Valadares de Freitas.

No dia 18 (sábado) a palestra será realizada na Comunidade Espírita Joanna de Ângelis (Ceja) no bairro Veneza II em Ipatinga, às 20h, e no domingo, o palestrante se apresenta no Grupo Espírita Vovô Pedro, no bairro Giovannini em Coronel Fabriciano, às 9h.

Artur Valadares é um renomado estudioso e pesquisador do evangelho e doutrina espírita. Além de palestrante, é integrante da Associação Espírita Obreiros do Bem e fundador e coordenador do Núcleo de Estudos Espíritas do Evangelho Paulo de Tarso (Nepe), ambos de São Carlos/SP. Nascido em Patrocínio, Minas Gerais, atualmente Valadares mora em São Carlos (SP.

Serviço:

Palestra Evangelho e fecundidade

Dia: 18/03 – Comunidade Espírita Joanna de Ângelis (Ceja)

Horário: 20h

Local: R. Blumenau, 445 – Veneza II – Ipatinga

Dia: 19/03 – Grupo Espírita Vovô Pedro

Horário: 9h

Local: R. Marajó, 230 – Giovannini – Coronel Fabriciano

Mais informações: 31 98569-6274