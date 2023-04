Nessa quinta-feira (13), fotos da autópsia de Marília Mendonça, exclusivas do inquérito policial que investiga a morte da cantora em novembro de 2021, vazaram em grupos de WhatsApp. A informação foi confirmada pela equipe da cantora.

A artista morreu em um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Robson Cunha, advogado da família de Marília, demonstrou “total indignação com o material divulgado”, segundo nota oficial da equipe da artista.

– Estamos todos chocados, só em imaginar a possibilidade de algo desta natureza existir, e de pessoas capazes de divulgar este tipo de conteúdo. Robson Cunha, advogado da cantora já está em contato com as autoridades e irá tomar as devidas medidas para punir os responsáveis – destacaram em comunicado enviado à coluna de Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

“A mãe da cantora, dona Ruth, preferiu não se manifestar com relação ao assunto, pedindo apenas que as pessoas tenham ‘respeito e empatia’, e entendam que existe uma família que sofre toda vez que situações assim ocorrem”, diz um trecho do posicionamento.

Segundo o portal OCNet, o advogado considera “inconcebível” que documentos exclusivos de um inquérito policial, que corre em sigilo e com restrições de acessos, tenham sido divulgados de forma “irresponsável, desumana e criminosa”.

“Durante todo o tempo, desde o acidente até a liberação dos corpos, trabalhamos incansavelmente para que uma situação grave como essa não ocorresse. […] Isso é um fato gravíssimo e tanto o Estado quanto os agentes que divulgaram a imagem devem ser responsabilizados”.

Pessoas que divulgam o conteúdo também cometem um crime e podem ser responsabilizados judicialmente, concluiu a nota oficial.

*Caso você receba essas imagens não divulgue. É um desrespeito com a família e pode configurar crime.