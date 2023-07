O governo federal publicou hoje (7), no Diário Oficial da União (DOU), o edital de concessão do trecho da BR-381 entre Belo Horizonte e Governador Valadares. O projeto prevê a melhoria na segurança da rodovia devido ao alto índice de mortes e acidentes. O trecho a ser concedido à iniciativa privada tem 303,4 km e se estende entre o entroncamento com a BR-116/451, em Governador Valadares, e o entroncamento com a BR-262, em Belo Horizonte.

O edital estabelece 30 anos de concessão e prevê a recuperação, manutenção, monitoração e conservação do pavimento, além de melhoria da sinalização vertical e horizontal já nos dois primeiros anos. Os investimentos devem ultrapassar os R$ 10 bilhões, sendo que cerca de R$ 1,1 bilhão devem ser investidos já nos dois primeiros anos.

Conforme a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o leilão está previsto para acontecer no dia 24 de novembro, em São Paulo. As obras devem ter início depois do dia 28 de março de 2024, data limite para a assinatura do contrato.

INFRAESTRUTURA E SEGURANÇA

Estão previstas:

– a duplicação de 134 km da rodovia;

– a implantação de faixas adicionais em 138 km;

– vias marginais com extensão total de 11 km;

– implantação de 36 travessias de pedestres;

– 190 paradas de ônibus;

– 34 passagens de fauna;

– a construção de dispositivos de retornos e rotatórias.

Visando tornar a rodovia mais segura, deverão ser realizadas 152 correções de traçado, ou seja, adequações da geometria da via para permitir ao usuário a manutenção da velocidade, garantindo segurança e fluidez no trajeto. A rodovia também contará com Ponto de Parada de Descanso (PPD), Serviços de Atendimento ao Usuário (SAU), para atendimento médico e mecânico.

GOVERNO VAI INVESTIR R$ 227 MI NA BR-381 E R$ 77 MI NA 262

A concessão contempla ainda a construção de cinco praças de pedágio em:

– Caeté (km 411,66);

– João Monlevade (km 351,17);

– Jaguaraçu (km 285,87);

– Belo Oriente (km 233,18);

– e Governador Valadares (km 177,88)

O investimento previsto somente nessa obra das praças é de R$ 94,15 milhões.

TECNOLOGIA

O projeto também apresenta propostas de modernização e inovação em tecnologias para auxiliar o monitoramento e assistência nas rodovias.

Serão oferecidos:

– câmeras de monitoramento ao longo da rodovia;

– dispositivos de detecção automática de incidentes;

– iluminação em LED em toda a BR;

– e aplicativo para chamadas de emergência;

Espera-se que haja cobertura de internet wireless, a implementação de sistema de monitoração das condições meteorológicas e a instalação de sensores embutidos no pavimento para pesagem de veículos em movimento de alta velocidade.

