Os cães, assim como os seres humanos, precisam gastar energia e ter uma certa movimentação dentro da rotina para manter a vida saudável. Uma das soluções encontradas para entreter os pets é oferecer brinquedos que ajudem a distraí-los – principalmente enquanto os tutores não estão em casa.

Atualmente, existem diversas opções de brinquedos para os cães, a exemplo de mordedores e bolinhas. No entanto, é preciso estar muito atento a alguns tipos de objetivos para não prejudicar a saúde dos amáveis companheiros de quatro patas.

Pensando nisso, a coluna É o Bicho!, do site Metrópoles, conversou com dois médicos veterinários, que listaram cinco brinquedos caseiros que podem ser prejudiciais para seus cães. Segundo os especialistas, itens improvisados são capazes de causar possíveis acidentes e sustos, provocando engasgos e até mesmo lesões na boca.

BRINQUEDOS INFANTIS

De acordo com o veterinário Thiago Borba, oferecer brinquedos infantis aos cães não é uma boa ideia. Isso porque peças pequenas, como olhos de plástico, podem ser engolidas pelos peludos, causando asfixia e obstrução intestinal. Além disso, alguns tipos de pelúcias contém enchimento prejudiciais aos animais.

BRINQUEDOS DE CORDA

Cordas soltas podem ser um brinquedo perigoso caso os cães engulam acidentalmente. “Em caso de ingestão, podem causar intussuscepção intestinal, gerando uma obstrução do intestino. Caso isso ocorra, é preciso fazer uma cirurgia de emergência”, explica o veterinário João Paulo Resende.

OSSOS NÃO TRATADOS

Segundo o veterinário Thiago, ossos não tratados costumam comprometer a saúde dos cães por carregar bactérias e patógenos que podem levar à morte. A orientação é oferecer petiscos próprios para roer ou ossos naturais, a exemplo de boi e porco.

BALÕES E SACOS PLÁSTICOS

Os brinquedos com balões e sacos plásticos até podem parecer inofensivos, mas representam sérios perigos para os cães. De acordo com Thiago, esses dois objetos podem ser facilmente ingeridos, o que pode causar sufocamento, asfixia e problemas no trato gastrointestinal.

BRINQUEDOS DUROS

“Não é recomendável oferecer brinquedos de plástico muito duros pelo fato da possibilidade de quebrar algum dente do animal ou até mesmo facilitar a ingestão do objeto, caso ele seja pequeno”, elucida João Paulo Resende.