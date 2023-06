Será interditado, a partir das 7h desta quinta-feira (22), o trecho da rua Sabará em frente à agência do Banco do Brasil, no Centro de Ipatinga, para obras de pavimentação que deverão se prolongar pelos próximos dias. A intervenção faz parte de mais uma grande frente de serviços que prevê a melhoria das condições de tráfego em diversas ruas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Obras Públicas (Semop), especificamente no local a ser interditado estão previstas a remoção de antigos bloquetes sextavados, escavação de leito e subleito da pista, aplicação de bica corrida para base do solo e compactação de base, preparação e nivelamento de base, aplicação de pintura de ligação e aplicação de CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) – asfalto, além de pintura de sinalização horizontal.

Para evitar transtorno, os condutores de veículos devem evitar o trecho. A previsão é de que o tráfego na via seja retomado na próxima semana.