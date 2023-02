A Fiemg Regional Vale do Aço recepcionou nessa quinta-feira (9), os membros da Agenda de Convergência para a 1ª reunião do ano. Convidado a conhecer e apoiar a iniciativa, o vice-governador de Minas Gerais, Professor Mateus Simões, prestigiou o evento e parabenizou a ação pela capacidade de diagnosticar a situação da região.

“Fico feliz em ver um acompanhamento coletivo tão bem feito, nesse engajamento da sociedade produtiva com os entes públicos na direção de mudança da realidade”, pontuou.

Na oportunidade, Flaviano Gaggiato, coordenador da Agenda de Convergência fez a contextualização, apresentou os objetivos e mencionou alguns resultados obtidos; já os coordenadores dos eixos estruturadores: Infraestrutura, Segurança, Educação, Saúde, Competitividade e Sustentabilidade apresentaram os projetos em andamento e as perspectivas para o desenvolvimento sustentável da região.

Criada em 2011, pela Fiemg Regional Vale do Aço, juntamente com entidades representativas da região metropolitana do Vale do Aço, a Agenda de Convergência é uma estratégia apartidária de mobilização, integração e organização com o objetivo de identificar, priorizar, propor e realizar mudanças que promovam o desenvolvimento socioeconômico regional.

Professor Mateus ressaltou que Saúde, Segurança e Educação serão prioridades do governo para os próximos quatro anos. “Vamos continuar fazendo investimentos para as policias, reequipagem, retomada de concursos públicos; somos o Estado mais seguro e a polícia menos letal do país e continuaremos trabalhando nessa linha, porque sem segurança não há tranquilidade para se fazer absolutamente nada; vamos continuar investindo em saúde três vezes mais que o ultimo governo”, justificou.

Já a Educação é um tema central e de suma importância para o governo que por meio do Programa Trilhas de Futuro qualificará mão de obra para o Estado. “O Trilhas de Futuro representa a oportunidade de o jovem sair desse curso com um diploma que vai permitir um salário melhor na sequência da sua vida”, destacou, posicionando essa qualificação como a etapa seguinte à geração de empregos que ocorreu em Minas nos últimos anos. “Nós precisamos qualificar mais os mineiros para trabalharem nos empregos que estamos atraindo para Minas Gerais”, complementou.

Gaggiato agradeceu a presença do vice-governador e endossou a importância do trabalho conjunto. “O governo do Estado tem sido um parceiro muito importante nos pleitos da Agenda de Convergência, muitos de nossos projetos estão diretamente ligados a atuação e empenho do governo de Minas. Contamos com o habitual apoio para que possamos contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do Vale do Aço”, concluiu.