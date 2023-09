A Câmara Municipal de Governador Valadares concederá nesta sexta-feira (15), o Título Honorífico Cidadão Valadarense ao empresário Wallace Barreto, diretor-presidente da WR Construtora e Incorporadora, “em reconhecimento à sua importância para o fortalecimento da economia do município e região”, anuncia o presidente do Legislativo valadarense, Regino Cruz, autor do projeto que dispõe sobre a concessão da homenagem.

Por sua atuação no setor de construção civil, Wallace também foi um dos homenageados, neste ano, com a Comenda Dr. Rinaldo Campos Soares, entregue ao empresário pelo presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, e da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, durante a comemoração dos 57 anos da Aciapi promovida no Clube dos Pioneiros da AAPI.

“Estou lisonjeado e agradecido por todas essas homenagens. É muito importante participar da história de crescimento das cidades, poder impactar positivamente a vida de tantas pessoas gerando empregos, erguendo empreendimentos inovadores conectados com as tendências emergentes e oportunidades de mercado. Eu me sinto feliz em contribuir para a expansão das operações de empresas instaladas nas regiões onde estamos presentes e atrair novos investimentos promissores para essas localidades, tornando mais forte o desenvolvimento do nosso ecossistema empresarial”, comenta Wallace Barreto.

O empresário sublinha que a construção civil motiva o investimento da infraestrutura das cidades, “fundamental para o sucesso dos negócios. Empreendedores do setor tendem a reivindicar mais melhorias para os municípios, desde pavimentação, transporte, saneamento, telecomunicações e outros benefícios para as populações”.

VOCAÇÃO

Wallace se descreve como um realizador vocacionado, com a felicidade de poder contar com o apoio de sua família e dos colaboradores da WR, conscientes da importância de trabalhar com excelência. “Sou muito grato a Deus e a todas essas pessoas essenciais em minha vida. A cada conquista, a cada homenagem que recebo, penso nessas parcerias dedicando a elas todos os méritos”, frisa Wallace.

A WR, que atua neste ramo de construção civil há 18 anos, emprega mais 600 “valentes”, como são conhecidos os colaboradores que atuam em mais de sete canteiros de obras e escritórios de construção civil da construtora.

A empresa já lançou mais de 2.500 unidades em mais de 40 empreendimentos, comerciais e residenciais.

O Grupo WR é composto por três empresas: a WR Construtora, o WR Consórcio Nacional de Imóveis e a Fazenda WR Agropasto (na cidade de Manga, no Norte do Estado).