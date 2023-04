O WhatsApp começou a testar o novo recurso que transcreve as mensagens de áudio em texto automaticamente. Na quarta (26), usuários começaram a relatar a chegada do recurso nas redes sociais. O funcionamento é simples: um texto aparece abaixo dos áudios, contando exatamente o que a pessoa disse na mensagem.

De acordo com o WaBetainfo, especializado em informar sobre atualizações e mudanças no aplicativo, informou que o recurso vinha sendo preparado pelo Whatsapp desde 2021.

O recurso de transcrição de áudio vinha sendo uma das maiores reivindicações de quem utiliza o aplicativo, à medida que as conversas por áudio se tornaram mais frequentes.

Usuários de redes sociais já têm publicado sobre a chegada do recurso. De acordo com os relatos, a transcrição vem logo abaixo do áudio e o texto fica com uma cor mais escura quando estiver sendo reproduzido, para que o ouvinte acompanhe os dois simultaneamente.