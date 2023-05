A WR Construtora já está entregando a clientes, desde 24 de maio, o seu mais novo empreendimento, o Lumière, que fica na rua Sequóia, n.º 57, no Horto, próximo ao supermercado Mineirão, em Ipatinga.

São dez pavimentos, cada um com quatro apartamentos. As medidas das unidades variam entre 71m², no caso dos apartamentos com dois quartos, e 91m², de três quartos, além das áreas de garagem com uma e duas vagas. Suíte máster e varanda são outros benefícios do Lumière, que o diretor-presidente da WR define como “um empreendimento para quem procura sofisticação e comodidade. O Lumière fica em localização privilegiada, numa região de forte comércio e acesso fácil a todos os serviços essenciais, o que agrega praticidade à rotina”.

A WR está em atividade há mais de 18 anos. Nesse tempo, a construtora alcançou a marca de 2.500 unidades lançadas em mais de 40 empreendimentos comerciais e residenciais. A WR conquistou a certificação ISO 9001:2015, o selo internacional é dedicado a empresas que possuem total controle de todos os seus processos, desde o setor administrativo até à execução das obras.

Wallace comenta que ser modelo de qualidade construtiva, de atendimento, sempre aliando a tradição da empresa à inovação em cada projeto, é e vai ser sempre o principal propósito da WR. “Reconhecemos a importância de nos dedicar à excelência e oferecer nossos imóveis certos de que passamos a fazer parte da história das cidades onde estamos presentes, redesenhando espaços com maestria. Passamos ainda a participar dos sonhos realizados dos nossos clientes, seja pela aquisição da casa própria ou pela oportunidade de empreender no mercado imobiliário, promissor e seguro”, frisa Wallace.

Nesta sexta-feira (26), a WR promoverá uma confraternização com os “valentes”, “colaboradores que são carinhosamente definidos assim pela dedicação às obras, por sua com que se sente feliz em poder animar o mercado de trabalho gerando trabalho e renda para esses valentes”.