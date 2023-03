A WR Construtora promoveu nesta terça-feira (7), um encontro com os corretores de Governador Valadares para o pré-lançamento do seu mais novo empreendimento, o LaVille.

Construído em área central e privilegiada de Governador Valadares, próximo à reserva ambiental e ao GV Shopping, o LaVille conta com dois apartamentos por andar, varanda gourmet e churrasqueira, elevadores super modernos, fechadura digital com biometria, hall decorado, dentre outras características “próprias do padrão WR”, segundo destaca Wallace Barreto Simão, diretor-presidente da construtora, acrescentando que “o seu diferencial está em cada detalhe. Desde a estrutura moderna do empreendimento, até a sua localização, que torna a vida mais prática”.

O LaVille fica próximo a três rodovias, hotéis, hospitais, clínicas e em frente ao GV Shopping, que reúne tudo em um só lugar – supermercado, grandes lojas, restaurantes, boutiques, bancos, academias, faculdades, cinemas, serviços. “Esse é um outro benefício importante que o LaVille oferece, em favor do bem-estar e qualidade de vida de cada morador e de sua família”.

O LaVille possui 23 pavimentos, 35 apartamentos, 100m² de área privativa, duas vagas, três quartos, sendo um suíte, e uma cobertura com três suítes. O LaVille conta com ducha Deca Acqua Plus, com aquecimento a gás, piso em porcelanato, calacata ou similar, com opção de piso laminado amadeirado nos quartos, bancadas em granito na cozinha e banheiros, janelas com blackout por venezianas integradas, infra de ar-condicionado nos quartos e sala, gás canalizado, medição de água individualizada, proteção contra sobrecarga na rede elétrica e proteção antichoque em tomadas de todos os ambientes.

O empresário sublinha que o setor de construção civil, além de gerar empregos e movimentar a economia, representa 8% do PIB, conforme – dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc).

Em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) da construção civil cresceu 6,9%. Nesse ano, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o segmento respondeu pela geração de 10% dos empregos formais, “reforçando a importância do setor como um dos motores fundamentais da economia brasileira”, conclui Wallace.