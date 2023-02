O The Office é o mais novo WR de qualidade com salas comerciais, que acaba de ser inaugurado no bairro Horto, em Ipatinga, para os clientes da construtora. Lançado em abril de 2021 e construído em apenas 18 meses, o empreendimento traz em sua entrega antecipada uma das marcas do Padrão WR Construtora.

São nove pavimentos, com 24 salas comerciais e 4 lojas, que já mudaram a paisagem da esquina da avenida Castelo Branco com a rua Eucaliptos, próximo ao supermercado Mineirão. Isso, graças à exuberância da fachada, que se destaca pela modernidade do revestimento com vidro e alumínio.

“O The Office é mais um empreendimento que reafirma o nosso compromisso com a excelência. Com diferentes opções de layouts e salas na medida certa para profissionais que sonhavam instalar seus consultórios, clínicas médicas e escritórios, ele segue a receita de sucesso de outros empreendimentos comerciais da WR no Horto, como o The Place, o Horto Office e o The One. Assim, impulsionamos também a economia regional, ao criarmos oportunidades para empresas que buscam exclusividade na hora de investir ou expandir seu negócio com qualidade”, explica Wallace Barreto, diretor-presidente da WR.

Com hall decorado e mobiliado e sistema de iluminação com perfis de led instalados em todas as salas e corredores, o que traz um charme a mais para os ambientes, o empreendimento conta ainda com elevador, dois geradores de energia, ótima distribuição de espaços, vagas de garagem, e wi-fi em todas as áreas comuns, para que o cliente continue focado no que faz de melhor: o seu negócio.

Tudo isso numa localização privilegiada, com fácil acesso e ampla rede de serviços em um dos locais com o metro quadrado mais valorizado da cidade. “Nossa aposta está em encantar os clientes para mantermos a valorização e a rentabilidade dos imóveis da WR no bairro Horto”, resume Wallace.

PORTFÓLIO DE CREDIBILIDADE

Com 18 anos de mercado, a WR Construtora conta com um impressionante portfólio de 39 empreendimentos lançados nas principais cidades do Leste de Minas Gerais. Desse total, o The Office passa a ser o 27° já entregue. Somente no Horto, entre os entregues, em obras e lançamento, são 15 empreendimentos com a marca WR. Atualmente, a construtora trabalha com 8 canteiros de obras em andamento, em Ipatinga e em Governador Valadares, e ainda possui outros 4 lançamentos.