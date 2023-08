Neste ano, um dos mais importantes eventos do calendário interno da Associação dos Metalúrgicos Aposentados e Pensionistas de Ipatinga (AAPI) chega à sua 30ª edição. Trata-se da Semana do Aposentado (Semap), evento que reúne centenas de pessoas, representantes de todos os segmentos da sociedade civil do Vale do Aço.

A 30ª Semap será realizada no período de 11 a 15 de setembro, no Clube dos Pioneiros, Rua Borba Gato 215, bairro Bom Retiro, Ipatinga. Nossa programação contará com palestras, apresentações culturais e premiações com foco na qualidade de vida e integração dos aposentados. O evento tem início com a missa no dia 11/09, seguida da solenidade de homenagens no dia 12/09, às 19h30.

As efetivas parcerias são o que fundamentam o desenvolvimento da associação. Neste sentido, a AAPI, em noite de entrega de honrarias a Funcionário Destaque, Associado Destaque, concede também o Título de Associado Benemérito. O presente título é conferido pelos relevantes serviços prestados à Associação e ao movimento associativo.

Na 30ª Semap, iremos conceder o Título de Associado Benemérito a Marcelo Chara, diretor-presidente da Usiminas e a Roberto Luis Prosdocimi Maia, diretor-presidente da Previdência Usiminas.

PROGRAMAÇÃO:

Clube dos Pioneiros

Rua Borba Gato 215, Bom Retiro – Ipatinga

11/09 – 19 horas

Missa em Ação de Graças

43 Anos da AAPI

12/09 – 19 horas

Homenagens a Associados e entrega de Honrarias

13/09 – 19h30

Premiação do Torneio Integração

14/09 – 13 horas

Palestra: Dr. Wesley Moreira Vieira – Neurologista (Univaço)

Apresentação Cultural de humor – Grupo Santinhas do Pau Oco

Palestra: Vanessa Karla (Sebrae)

15/09 – Baile dos Pioneiros

Entrada – 20h30

Shows a partir das 22 horas

Banda Premium

Banda Mister Brasil

Venda de Mesas a partir do dia 1º de setembro: 31 3830-3451

Mais informações: 3830-3400