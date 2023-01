O Instituto Usiminas abre sua temporada de férias com uma programação especial que movimenta o Centro Cultural Usiminas e a Biblioteca Central de Ideias durante o mês de janeiro. Toda a programação é gratuita: três oficinas de arte para experimentos com técnicas de pintura e espetáculos adaptados de obras literárias. Realizada pelo Instituto Usiminas, a programação educativa conta com o patrocínio da Usiminas, viabilizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac 212835). Para participar das atividades, basta se inscrever, gratuitamente, pelo WhatsApp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

A grande novidade desta temporada de férias são as Histórias Contadas: uma programação especial de artes cênicas com grupos do Vale do Aço e de Belo Horizonte, realizada na Biblioteca Central de Ideias nos sábados de janeiro, sempre às 16h. As histórias são adaptações lúdicas e interativas de obras literárias de grandes autores, como Câmara Cascudo, Manoel de Barros e João do Rio.

As apresentações começam no dia 14 de janeiro com o espetáculo “Café Encantado”, do grupo Teatro Público (BH). A peça traz personagens com hábitos e canções do passado, em um ambiente de trocas de experiências com os espectadores a partir de repertório musical que remete às serestas e serenatas. A segunda atração será “O Menino da Cabeça de Papelão”, com o grupo Casa Laboratório (Ipatinga), no dia 21 de janeiro. A peça narra as aventuras do menino Antenor, que não consegue viver em paz num reino onde todas as cabeças devem funcionar iguais. O último dia de apresentações será 28 de janeiro, com a peça “João de Barros”, estrelada pelo artista Charles Valadares (BH). O espetáculo traz uma importante reflexão sobre a criança que há no interior de todos nós.

O Tardes de Criação, programa de oficinas livres de Arte do Instituto Usiminas, apresenta três edições da Oficina de Pintura, nos dias 18, 19 e 20 de janeiro (quarta a sexta-feira), sempre às 15h30, no Centro Cultural Usiminas. A partir do contato com referências, ativações e materiais do universo da arte, as oficinas propõem experimentos de pintura com aquarela, guache e poesia visual. Os encontros serão conduzidos pelo artista e educador Pedro Ton, bacharel em pintura e fotografia pela Escola Guignard (MG).

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, conta que a programação da Ação Educativa que abre as iniciativas do Instituto Usiminas em 2023 foi pensada para atender públicos de todas as idades, famílias e grupos gratuitamente. “Diversidade, inclusão, arte e experiências são os pontos altos dessas atrações, que trazem uma amostra de como vamos alcançar o público durante o ano no Instituto Usiminas. Convidamos toda a comunidade para se divertir com essa programação especial”, revela Penélope.

LEITURA EM DIA

Mesmo durante as férias, os leitores da Biblioteca Central de Ideias podem visitar o espaço e fazer empréstimos regularmente. Mais de 9.500 títulos pautados na diversidade de temas e públicos estão à disposição da comunidade leitora do Vale do Aço. Por meio do Delivery de Livros, realizado toda terça-feira de forma gratuita, o empréstimo dos títulos pode ser solicitado por e-mail e entregue gratuitamente na casa do usuário. A Biblioteca funciona de terça à sábado, das 12h às 20h. Mais informações sobre o acervo e empréstimos podem ser consultadas pelo e-mail: bibliotecacentraldeideias@usiminas.com.

EXPOSIÇÃO INTEGRA

Até o dia 28 de janeiro está em cartaz na Galeria do Centro Cultural Usiminas a exposição “Integra: a cultura de um povo, o desenvolvimento de um país”. Com painéis explicativos, vídeos, maquetes e jogos, os visitantes conhecem importantes setores da economia nacional, como Agropecuária, Construção, Energia, Mineração, Transporte, Cultura e Desenvolvimento, tudo isso pautado pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU. A visitação é gratuita e fica aberta de terça a sábado, das 12h às 20h.

A exposição Integra, que também já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Itaúna (MG), é realizada por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e conta com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas.