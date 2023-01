Na próxima sexta-feira, 20 de janeiro, a cidade de Coronel Fabriciano completa 74 anos de emancipação político-administrativa. E para comemorar a data, a prefeitura vai realizar a 1ª Feira da Paz com shows de artistas regionais; prestação de serviços; atividades culturais, esportivas e área kids. A programação da Feira da Paz será na Praça da Estação, no Centro da Cidade.

No dia 20, o município também entregará mais uma obra importante para a população: o novo Centro de Especialidades Médicas (CEM). O CEM vai integrar 24 especialidades médicas e contará com núcleos de cardiologia, reabilitação em ortopedia e fisioterapia, dentre outros. O prédio já foi concluído e a prefeitura finaliza a instalação dos mobiliários e equipamentos, num investimento total R$ 12,8 milhões.

O prefeito de Coronel Fabriciano, Marcos Vinicius explica que o objetivo da Gestão Novos Tempos é celebrar a data com um evento alegre e que celebre a paz, mas sem grandes custos para os cofres públicos. “Mais uma vez, optamos por oferecer atrações para toda a família, valorizando talentos regionais e com a tradicional distribuição do bolo de aniversário da nossa cidade, que não pode faltar”, comenta.

Mas ele destaca que o principal presente da Gestão Novos Tempos para os fabricianenses é a entrega de mais uma obra para garantir, a cada dia, mais qualidade de vida para todos. “O nosso governo tem como pilares responsabilidade fiscal e transparência na aplicação dos recursos públicos. Por isso, desde 2017, conseguimos entregar tantas obras, melhorar serviços, trazer novos investimentos para a cidade e, o mais importante, resgatar a autoestima do fabricianense”.

“O CEM é um exemplo de que estamos no caminho certo. É uma obra importante para a rede municipal de saúde, realizada em tempo recorde (1 ano) e custeada 100% com recursos do próprios do município e que vai beneficiar toda a população”, destaca.

FEIRA DA PAZ

A programação dos 74 anos de Coronel Fabriciano começa pela manhã, com atividades de lazer e cultura abertas à população. Abrindo a festa, ciclistas de todas as idades estão convidados para participarem do Pedal da Paz. Serão 15 km de percurso, com saída e retorno à Praça da Estação. A inscrição é gratuita pelo Sympla. Às 7h, acontecerá a Caminhada da Paz, partindo da quadra poliesportiva do bairro Santa Cruz. A organização é da equipe do Mexa-se.

Enquanto isso, na Praça da Estação, acontecerá o 3º Festival Graffitaço, a partir das 9h. Sob o comando do Thiago Moska, artistas da região farão um mural que promete colorir e homenagear a cidade com muita arte urbana. As pinturas terão como o tema “prevenção da violência e promoção da cultura de paz”.

A Feira da Paz está marcada para começar às 13h, na Praça da Estação, com o tradicional “Parabéns para cidade” e distribuição do bolo de aniversário. No local terá feira de artesanato e gastronomia, prestação de serviços, espaço kids e passeio motociclístico da paz. A programação segue durante todo o dia com show: Banda Carbono 14 (14h); Paulão e Banda (19h) e Gislene Andrade (21h). Também haverá a Missa Solene de São Sebastião, padroeiro da cidade.

A programação de aniversário da cidade é uma realização da Prefeitura, por meio das Secretarias de Governança da Saúde; Educacional e Cultura e de Desenvolvimento, com apoio do Governo do Estado (Programa de Prevenção da Violência e Promoção da Cultura da Paz) e parceiros.

CEM PRONTO PARA FUNCIONAR

O aniversário da Coronel Fabriciano também será marcado pela entrega de um novo espaço de atendimento de saúde, com mais qualidade e conforto. O novo Centro de Especialidades Médicas (CEM) conta com 2,6 mil m² de área construída e é a maior da Saúde Pública do município nos últimos 50 anos. O local contará com equipamentos de ponta e consultórios climatizados. A solenidade está marcada para às 10h, em evento restrito para autoridades, imprensa e convidados.

FERIADO MUNICIPAL

O dia 20 de janeiro é feriado municipal amparado pela Lei Municipal 2.306/1991. Em virtude da data, não haverá expediente nas repartições públicas da Prefeitura na sexta-feira. Nesse dia, vão funcionar os serviços essenciais com a vigilância patrimonial; UPA 24 Horas, SAMU 192; Hospital Dr. José Maria Morais; cemitério; e serviços de coleta de lixo, executado pela empresa Vina.