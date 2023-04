A comemoração do 31º aniversário de Santana do Paraíso promete agitar o fim de semana no Vale do Aço. Durante os dias 28, 29 e 30 de abril, a Prefeitura Municipal preparou uma programação para toda a família, com shows nacionais, regionais e atividades recreativas para as crianças. Os eventos também contarão com barracas de bebidas e comidas, ajudando a fomentar a economia local.

O prefeito de Santana do Paraíso, Bruno Morato, ressalta a importância do evento para a movimentação e fomento da economia do município. “Nós estimamos que a festa deste ano gere para a economia local cerca de 3 milhões de reais. Então, é muito importante que nós da cidade recebamos turistas que vêm de outras localidades para nos prestigiar. Santana do Paraíso tem um diferencial que é um povo extremamente acolhedor”, salienta o gestor municipal. Além disso, Bruno Morato garante que a segurança do evento será intensificada durante os três dias. “Com o reforço na segurança pública nos últimos anos, nós mudamos o conceito de festa em Santana do Paraíso. A festividade é planejada para receber as famílias, entregando um evento com tranquilidade e segurança a todos”, aponta.

Na sexta-feira (28), dia em que a cidade faz aniversário, a programação começa pela manhã, das 8h30 às 12h, na Praça Matriz, com o lançamento da Casa da Banda do projeto Mais Música. A parte manhã será, ainda, de muita diversão para as famílias com o projeto Rua de Lazer, momento recreativo com brinquedos para as crianças. Já à noite, o cantor David Quinlan é a atração nacional da Noite Gospel, que acontece na Arena Paraíso. O irlandes David Martin Quinlan é cantor, compositor e pastor de música cristã contemporânea. O artista fez sucesso com as canções Poderoso Deus, Agnus Dei e Essência da Adoração em sua carreira musical. Além de Quinlan, a Noite Gospel conta com apresentação dos ministérios das igrejas evangélicas locais.

A noite de sábado (29) será de muito ‘arrocha’ com o show de Munhoz & Mariano, donos dos hits Camaro Amarelo, Seu Bombeiro e Balada Louca. Comemorando 15 anos de carreira e milhões de visualizações nas plataformas digitais, a dupla promete agitar o aniversário de Santana do Paraíso. A abertura do segundo dia de evento fica por conta do cantor Marley Tal e o encerramento com o artista Douglas Santana.

Muito pagode e moda de viola aguardam o público no último dia de festa. Os grupos de pagode Soul Samba e Bolêros do Samba e o cantor e violeiro Hyuri Luna fecham com chave de ouro o evento, no domingo (30).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta-feira (28/04) – a partir das 8h30

Manhã:

Lançamento da Casa da Banda do Projeto Mais Música

Ações recreativas para as crianças

Noite gospel:

Ministério das igrejas evangélicas locais

David Quinlan

Sábado (29/04) – a partir das 20h

Marley Tal

Munhoz & Mariano

Douglas Santana

Domingo (30/04) – a partir das 18h

Soul Samba

Hyuri Luna

Bolêros do Samba