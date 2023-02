Com atuação pautada pelo desenvolvimento sustentável, a Usiminas, por meio do Instituto Usiminas, chegou mais longe em 2022, fortalecendo seu papel de empresa socialmente responsável. Cerca de 200 mil pessoas foram beneficiadas por meio de ações nos espaços próprios e de projetos patrocinados em Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso. Praças, parques, quadras, escolas, centros comunitários, entidades sociais e espaços culturais foram movimentados pelos 46 projetos incentivados por meio de renúncia fiscal da Usiminas ou iniciativas do Instituto Usiminas, no ano passado. Ao todo, foram aplicados R$ 30,4 milhões em projetos de esporte, cultural e sociais.

As ações de responsabilidade social promoveram maior conexão com as comunidades de atuação da empresa, além de integrarem a agenda ESG (Environmental, Social and Governance, em português Ambiental, Social e Governança), adotada pela Usiminas como forma de contribuir para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da ONU, do qual a empresa é signatária.

A diretora corporativa de Comunicação e Responsabilidade Social, Ana Gabriela Dias Cardoso, comemora os resultados do ano e enfatiza a importância desse trabalho. “A Usiminas, desde a sua fundação, é uma empresa muito presente e atuante nas comunidades. Em 2022, ano em que comemoramos os 60 anos de operações da Usiminas, pudemos estreitar ainda mais os laços, desenvolver iniciativas estruturantes e perenes e nos conectar de forma direta com projetos relevantes para o desenvolvimento das pessoas e dos territórios onde estamos presentes”, salienta.

COMUNIDADES SUSTENTÁVEIS

Preparar futuras gerações com iniciativas que sejam cada vez mais inclusivas e sustentáveis, capazes de promover o desenvolvimento local e reduzir as desigualdades sociais. Isso é parte do compromisso da Usiminas para fortalecer suas comunidades, com várias ações realizadas e intermediadas pelo Instituto Usiminas. Um dos destaques é a manutenção de quatro importantes equipamentos culturais em Ipatinga: o Centro Cultural Usiminas, o Teatro Zélia Olguin, o Centro de Memória Usiminas e as Ruínas da Estação de Pedra Mole, sendo os três últimos bens tombados pelo Patrimônio Histórico e Artístico de Ipatinga.

Ao manter e movimentar os espaços com uma programação acessível à comunidade ao longo do ano, a Usiminas contribui para proteger e salvaguardar o patrimônio natural e cultural do Brasil, incluindo seu patrimônio material e imaterial. Somente em 2022, cerca de 158 mil pessoas passaram pelos espaços, contemplando mais de 400 atividades ofertadas, incluindo espetáculos regionais e nacionais, exposições, eventos e intervenções.

Os espaços são continuamente ocupados pelas atividades da Ação Educativa do Instituto Usiminas, que chega a duas décadas de atuação oferecendo uma programação inclusiva, diretamente conectada ao ODS nº 4 – Educação de qualidade. Neste ano, quase 5 mil alunos, professores, grupos de Terceira Idade e pessoas com deficiência participaram de atividades de capacitação, lúdicas e diversificadas, com foco na educação de qualidade e formação de público.

SOCIALMENTE RESPONSÁVEL

Para promover o desenvolvimento das comunidades por meio do conhecimento, a Usiminas também realizou uma série de ações de capacitação em diversos municípios. Entre elas, o Programa Usiminas de Fortalecimento Social, que realizou treinamentos em Gestão e Desenvolvimento de Projetos Sociais para que entidades das cidades do Vale do Aço se capacitassem para pleitear recursos junto aos mecanismos fiscais.

Com o patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga desenvolve o projeto “Correr, manipular e equilibrar”, em Ipatinga. A iniciativa, que busca promover o desenvolvimento de habilidades em crianças e jovens autistas com atividades esportivas, de lazer e socialização, é fundamental para o tratamento dos filhos de Viviane Bretas de Oliveira. “O projeto foi o primeiro contato que tive com tratamento para os meus filhos, Raquel, de 7, e Gael, de 3, ambos autistas. Sou muito grata, pois vejo o processo de crescimento. São muitos obstáculos, lutas e dificuldades, e cada progresso é uma vitória. Esse projeto traz luz e esperança para nossa vida”, declara Viviane.

O acesso à cultura foi democratizado em grandes espetáculos patrocinados pela Usiminas apresentados em Ipatinga, Belo Horizonte e São Paulo, como “Cinderella, o Musical da Broadway”, “Clube da Esquina os Sonhos Não Envelhecem”, “Dominguinhos: Isso aqui tá bom demais”, entre outros. Quase 4 mil pessoas de instituições sociais e escolas foram convidadas a assistir as apresentações gratuitamente, beneficiadas pela cota social, com o patrocínio da Usiminas e apoio do Instituto Usiminas, prevista na Lei Federal de Incentivo à Cultura.

ESPORTE, SAÚDE E SOLIDARIEDADE

Uma das ações de destaque dentro da atuação em esporte e saúde foi a realização da 2ª Corrida do Aço em Ipatinga, com percursos de 5km e 10km. O evento reuniu 3 mil pessoas e arrecadou mais de três toneladas de alimentos não perecíveis para doação a entidades sociais do Vale do Aço. Mais de 50 cidades de vários estados do Brasil, marcaram presença no evento, que teve parte do percurso dentro da Usina de Ipatinga.

O projeto “Vem pro Movimento” também tem contribuído para o incentivo de atividades físicas na cidade. A iniciativa ofereceu gratuitamente exercícios orientados de ginástica, caminhada e corrida de rua para cerca de 400 participantes. Os treinos ocorrem de segunda a sexta, no Galpão do Parque Ipanema. Gerce Aparecida conta que a iniciativa mudou significativamente sua vida. Ela carregava o hábito do sedentarismo, e hoje, já até participa de provas de corrida. “Ter o apoio da Usiminas é tudo bom para o nosso projeto. Antes eu e muitos colegas não caminhávamos, nem corríamos. Hoje, além de poder exercitar diariamente, de graça, no Parque Ipanema, temos oportunidade de ganhar medalhas”, comenta.

As iniciativas foram patrocinadas pela Usiminas via Lei Estadual de incentivo ao Esporte.

EDITAL

Buscando potencializar sua atuação social junto às comunidades em que atua, a Usiminas lançou o Edital de Projetos Incentivados 2022/23, com o objetivo de direcionar os investimentos viabilizados por meio de incentivos fiscais para ações aderentes às vocações e potencialidades dos territórios, e impulsionar o desenvolvimento. Incentivando a participação de agentes locais, foram realizados encontros para a apresentação do documento para poderes públicos, associações, produtores e comunidades.

A fim de integrar as comunidades na escolha das ações a serem realizadas nas localidades, a Usiminas mobilizou comitês comunitários nas regiões de atuação da empresa para análise das propostas de projetos a serem executados em 2023.