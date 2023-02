O Carnaval de rua de Belo Horizonte, considerado em pesquisa como o terceiro melhor do Brasil, tem revelado novos talentos na cena cultural da capital. E na ponta de todo esse sucesso estão os blocos de rua, promovidos com muita garra, dedicação e disposição por produtores culturais da cidade. E para confirmar toda a excelência dessas agremiações momescas, neste sábado (4), a partir das 12h, o Underground Black Pub (Av. Itaú, 540, Dom Cabral), promove um encontro especial com os blocos Filhos da PUC MG, Ziguiriguidum, Vou Ali e Volto e Bloco de Belô.

No Carnaval de 2020, juntando os quatro blocos, eles arrastaram aproximadamente 600 mil foliões pela cidade. Mostrando assim toda a energia de suas baterias e o talento de suas bandas, formadas por músicos profissionais. De acordo com Pedro Medrado, diretor do bloco Vou Ali e Volto, que tem seu cortejo marcado para o dia 19 de fevereiro, na Praça Tejo no bairro Padre Eustáquio, a ideia do encontro foi reunir blocos queridos dos foliões da cidade, além de dar início ao calendário oficial do Carnaval de Belo Horizonte, que começará neste sábado e vai até o dia 26. Os convites estão sendo vendidos a R$ 10,00 pelo Sympla (https://www.sympla.com.br/encontro-de-blocos-de-carnaval-no-underground-black-pub__1863392). “Já na portaria o valor será de R$ 15,00. Então ainda dá tempo de correr e reservar o seu pela plataforma”, avisa Medrado.

Para Murilo Pereira, diretor do Ziguiriguidum, o bloco promete mostrar toda a potência de sua bateria formada por familiares e amigos, além de um repertório recheado de sambas e axé. O bloco, que esse ano sairá na região da Savassi, espera reunir mais de 50 mil foliões. Já o Bloco Filhos da PUC MG, formado por ex-estudantes e estudantes da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, promete levar para o Underground toda a alegria que o consagrou na avenida Getúlio Vargas, arrastando mais de 200 mil foliões. O bloco fará seu cortejo no domingo, dia 19 de fevereiro, na Av. Getúlio Vargas, esquina com rua Professor Moraes. A concentração começa às 10h.

E o Bloco de Belô, mais conhecido como o bloco dos jornalistas e comunicadores, vem com uma surpresa esse ano, sua segunda banda, com três vocais – feminino e dois masculinos. Criada especialmente pelo produtor cultural do bloco, o jornalista Robhson Abreu, a Belôzeiro será a grande atração dos shows realizados no pré-carnaval, além de dar suporte à Banda de Belô que tem como vocalista o músico e compositor baiano, Alex Rodrigues. E o cortejo do Bloco de Belô acontecerá no dia 18 de fevereiro. A concentração será a partir das 14h, na rua da Bahia, esquina com Guajajaras e Álvares Cabral, no centro. E o cortejo a partir das 17h. “Este ano apresentaremos música nova e, com certeza será um grande hit. E para o Underground Black Pub preparamos um repertório recheado de sucessos, para ninguém ficar parado mesmo!”, afirma Abreu.