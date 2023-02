O feriado de carnaval promete agitar o Vale do Aço e na Usipa serão três dias de muita diversão ao som de bandas regionais, com mais uma edição do Carna Usipa, um evento realizado pela Usipa em parceria com a Agência 1, que será realizado nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, a partir das 9h.

No domingo o som fica por conta da banda Polivalência, que agitará o público com diversos hits. Na segunda-feira é a vez dos cantores Gilmarzinho e Lucas Lenner. E para fechar a programação, na terça-feira, o palco ficará sob o comando da dupla Thalita e Thiago.

Durante o evento os participantes podem curtir todas as áreas sociais do clube: piscinas, áreas de churrasco, sauna, parquinho, quadras e muito mais. E ainda contará com estacionamento gratuito. Lembramos que aqui na Usipa, o visitante pode trazer todo o seu material de alimentação e churrasco, porém o clube possui lanchonete e restaurante para quem quiser adquirir algum produto.

O carnaval já é comemorado há vários anos na Usipa. E este ano a novidade fica por conta de mais um dia de evento, conforme conta a gerente social do clube, Luiza Elizabete. “Devido ao grande sucesso dos anos anteriores, nesta edição do Carna Usipa inserimos a segunda-feira na programação, para que associados e visitantes possam curtir todos os dias aqui com a gente. Teremos programação musical todos os dias e com isso esperamos receber muitas famílias aqui no clube, mantendo nossa tradição de ser um clube familiar, na qual todos podem vir com filhos e familiares para ter um feriado muito animado”, destacou Luiza Elizabete.

O Carna Usipa terá entrada gratuita para associados. Já os não sócios podem adquirir os ingressos na Central de Atendimento do clube antecipadamente ou no dia do evento. O ingresso tem o valor de R$ 50 por dia. O evento é realizado pela Usipa, em parceria com a Agência 1, com a promoção da Rádio 98fm, e apoio de Soluções Fretamentos, Baladinha Kids, JJ Ruralista e Amoi.