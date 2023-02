As marchinhas que encantaram os carnavais décadas passadas e não saem da cabeça de quem viveu nesse tempo, hoje servem de memória e revivem no Centro de Convivência Vivaidade, em Coronel Fabriciano, o carnaval de rua.

A programação carnavalesca vai de 15 a 17/02. Durante a semana, haverá também sessões de cinema, oficinas e dinâmicas em grupos. Mil e quatrocentos idosos estão inscritos no Vivaidade.

BONS TEMPOS

As ações serão focadas no resgate das memórias afetivas e na interatividade. Para isso, a quarta-feira, dia 15, será dedicada a momentos especiais dentro do espaço da instituição, revivendo carnavais antigos e confeccionando máscaras carnavalescas.

“O carnaval remete a muitas memórias de alegria, amores, músicas, por isso esse ano o carnaval da melhor idade vai buscar reviver todos esses sentimentos nos idosos. Viva o carnaval!”, afirma Letícia Godinho, Secretária de Governança de assistência Social.

CARNAVAL DE RUA

O desfile de rua é uma tradição do Vivaidade. À imagem de um bloco carnavalesco, o grupo desfila pelas ruas centrais da cidade numa alegria sem fim. A irreverência típica do carnaval de rua está presente e encanta o público.

Neste ano, o desfile será na quinta-feira, dia 16, com a concentração a partir das 8h da manhã, na Praça do Barrilzinho, centro até a Praça da Estação.

O Centro de Convivência Vivaidade desenvolve o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para idosos. É vinculado à Secretaria de Governança de Assistência Social e possui estrutura para oficinas de hidroginástica, atividades físicas, dança, cultura, visando o bem estar e a manutenção da autonomia e convivência da pessoa idosa.