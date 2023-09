Oficialmente fundado em 1963, o Clube Náutico Alvorada (CNA) – Lagoa Silvana, referência em lazer e entretenimento na Região Metropolitana do Vale do Aço, está comemorando seis décadas de sucesso e realizações. Em honra a esse marco significativo, o CNA anunciou o lançamento do Selo Comemorativo de 60 anos.

O Clube Náutico Alvorada é um dos principais destinos de lazer, esporte, entretenimento e bem estar para as famílias ao longo das seis décadas. Sediado às margens da Lagoa Silvana, o CNA se destaca por oferecer um espaço único com ampla gama de atividades, rodeado por uma extensa área verde preservada.

Foi pensando em toda sua história e sua relação com o meio ambiente que o CNA criou sua nova Marca Comemorativa de 60 Anos, com formas arredondadas inspiradas na natureza (o planeta, o sol, as copas das árvores e o contorno das lagoas) e cores quentes, que fazem parte da identidade do clube, simbolizando a alegria, o calor da região e o pôr do sol único apreciado na Lagoa Silvana.

O evento de lançamento do Selo Comemorativo, que ocorreu nesta quinta-feira (14), contou com a presença de diversos veículos de comunicação do Vale do Aço e membros da diretoria do CNA. Durante a cerimônia, a Diretoria reafirmou seu compromisso em oferecer um espaço de lazer e entretenimento de qualidade para os associados, e deu início às homenagens dos seus 60 anos, comemorados no próximo dia 20 (quarta-feira).

SOBRE O CLUBE NÁUTICO ALVORADA

O Clube Náutico Alvorada é um dos mais completos e modernos centros de lazer do Vale do Aço e de todo o Leste mineiro. A Lagoa Silvana, um lago natural de 400 hectares cercado pela mata atlântica preservada, faz do clube um verdadeiro cartão postal.

O clube conta com uma área de pousada composta por apartamentos de solteiro ou de casal, uma vaga de garagem, varanda com mesa e churrasqueira individual, piscina com borda infinita com 2.100 m² de área total, além de uma estrutura completa para os amantes da pesca esportiva, navegação e prática de esportes náuticos nos 400 hectares de águas cristalinas da lagoa.

O Clube Náutico Alvorada – Lagoa Silvana fica situado no município de Caratinga, a 13km do Centro de Ipatinga. O acesso é pela BR-458, sentido Caratinga, KM 133.

Serviço:

Clube Náutico Alvorada – Lagoa Silvana

Sede Campestre: (31) 3822-1394

Sede Cariru: (31) 3618-8049

Celular Sede Campestre: (31) 99611-1394