Aguardada com bastante expectativa por empresários, lojistas e empreendedores, a terceira edição da Feiraço – Feira Comercial de Produtos e Serviços, ocorrerá entre essa quarta-feira (17) e sábado (20), no estacionamento do Ipatingão. A Feiraço é uma realização da Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Ipatinga (Aciapi), da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Ipatinga e do Sebrae, em parceria com a administração municipal. Na manhã de hoje (16), os realizadores do evento concederam uma entrevista à imprensa regional na área do evento.

De quarta à sexta-feira, os portões da feira estarão abertos das 18h às 23h. Já no sábado, o horário de visitação será das 16h às 23h. Na entrada do evento, os visitantes poderão doar 1kg de alimento não perecível ou 1l de leite longa vida, que serão entregues, posteriormente, ao Banco de Alimentos de Ipatinga. Amanhã, está programada uma solenidade de abertura, com a presença dos realizadores da Feiraço, apoiadores, empresários e autoridades políticas, civis e militares.

IMPACTO POSITIVO

Conforme o presidente da Aciapi, Luís Henrique Alves, essa edição da Feiraço será ainda melhor e causará um impacto positivo em todo o comércio, indústria e prestação de serviços de Ipatinga e região. “Essa será uma oportunidade para os empresários, lojistas e empreendedores fortalecerem ainda mais sua marca, fazer novos negócios e aumentar sua rede de contatos. Já o público visitante poderá comprar produtos e serviços com descontos, além de aproveitar o espaço como opção de lazer para curtir com sua família”, afirmou.

EXPECTATIVAS

O presidente da CDL de Ipatinga, Amaury Gonçalves, ressaltou que a Feiraço será um sucesso e que milhares de pessoas devem visitar a feira durante os quatro dias de evento. “Desde o ano passado estamos trabalhando para que a terceira edição da Feiraço ocorra da melhor forma possível, superando as expectativas dos expositores e visitantes. Tenho a certeza que podemos fazer um evento épico mais uma vez”, destacou.

RECONHECIMENTO

O analista do Sebrae, Alessandro Lima Challub, destacou a importância da Feiraço. “A cidade e o comércio mereciam uma feira desse porte. No estande do Sebrae teremos 22 empresas expondo durante o evento. A feira é muito importante e as empresas reconhecem isso. O índice de retorno do ano passado para esse é muito grande e o aumento da feira é bastante expressivo. A gente espera que a feira continue crescendo para mostrar o tanto que Ipatinga e Vale do Aço têm força e poder na economia do nosso estado”, afirmou.

PARCERIA

O prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, destacou que a Feiraço valoriza o empreendedor. “A administração municipal é parceira de quem quer, de fato, investir e empreender na cidade de Ipatinga. Portanto, nós não poderíamos deixar de estar presente na Feiraço”, disse.

SOBRE O EVENTO

Em uma área de 22 mil metros quadrados, a Feiraço contará com a participação de mais de 180 empresas de segmentos variados, que irão expor e vender seus produtos e serviços durante os quatro dias de evento. Além de oferecer um ambiente para geração de negócios e prospecção de clientes, uma praça de alimentação estará montada no local, onde serão realizados shows de artistas regionais.

SHOWS

Todos os dias da Feiraço haverá música ao vivo a partir das 20h30, na praça de alimentação. Na quarta-feira (17), a cantora Yasmin Amaral sobe ao palco. Na quinta-feira (18), será a vez de Caio Lopes comandar o show. Na sexta-feira (19), a dupla sertaneja Marconi e Diego fica responsável por agitar o público. Já no sábado (20), último dia do evento, haverá duas apresentações, uma da cantora Brenda Brandão e outra da banda Segue o Síndico.

“ESPAÇO FEIRAÇO NOIVAS E DEBUTANTES”

Neste ano, haverá ainda o “Espaço Feiraço Noivas & Debutantes”, que será dedicado aos prestadores de serviços que atendem esse setor de casamentos e bailes. O objetivo é oferecer aos noivos, madrinhas e debutantes, a oportunidade de conhecerem os profissionais e fornecedores de diversos segmentos.

ESTRUTURA

Para essa edição houve um aumento de 45% no número de estandes em relação à Feiraço de 2022, passando de 117 para 168. Já no comparativo entre essa terceira edição e a primeira (que contou com 83 estandes), houve um crescimento de 102%. É importante também destacar que todo projeto arquitetônico e layout da feira foram planejados por Flávio Osamu, renomado arquiteto do Vale do Aço, que terá na feira um espaço totalmente voltado para a arquitetura, intitulado como Galeria Flávio Osamu.