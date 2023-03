O evento mais aguardado dos butequeiros está chegando! A 23ª edição do Comida di Buteco vai movimentar o Vale do Aço do dia 7 ao dia 30 de abril de 2023. Em todo o Brasil, serão 24 novos circuitos simultâneos e tema especial para a criação dos petiscos. Dessa vez, com o número recorde de 1.000 butecos participantes.

Após um 2022 de sucesso com retorno ao concurso presencial, o Comida di Buteco reforça a importância da cultura de buteco como uma essência dos brasileiros, convidando a todos para conhecerem lugares e sabores caseiros, pois, afinal a vida é feita de buteco!

O Comida di Buteco nasceu no ano 2000, na cidade de Belo Horizonte, como uma atividade promocional da extinta Rádio Geraes FM, com objetivo de resgatar butecos familiares e sua cozinha local. Hoje cobre todo o país, é realizado em abril, simultaneamente em todas as cidades, demarcando esse período do ano como o mês de comemorar a cultura de buteco no Brasil. Desde 2016 elege também o melhor buteco do brasil e já se consolidou como o maior concurso do gênero.

TEMA CRIATIVO

Bienalmente a organização lança aos participantes o desafio de trabalharem com uma temática para a criação dos petiscos. Essa edição trouxe um tema que remonta aos primórdios da história da humanidade: Ervas e Especiarias.

O tema escolhido faz parte da história da humanidade e dos caminhos da culinária ao redor do mundo! As ervas e especiarias são utilizadas nas cozinhas de todo o país, permitem apropriações regionais e possuem uma ampla variedade, permitindo que os butecos possam explorar e abusar da criatividade.

NOVIDADES DESSA EDIÇÃO

Além do tema para o petisco a edição 2023 traz mais novidades:

– 4 novos circuitos irão compor o roteiro nacional do concurso: Maringá, Londrina, Blumenau e Joinville.

– Nota especial também para o número recorde de butecos participantes: serão 1.000 butecos.

– Serão 24 circuitos abarcando todas as regiões de Norte a Sul do país e 50 cidades.

DESENVOLVIMENTO SÓCIO-ECONÔMICO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS

O concurso tem a missão – “Transformar vidas através da cozinha de raiz – Buteco extensão de sua casa”.

Com o foco sempre voltado para a valorização do pequeno comércio familiar, ele segue gerando resultados que impactam toda a cadeia produtiva do setor e ajudam a desenvolver circuitos turísticos demarcados pelos butecos participantes e promovendo desenvolvimento sócio-econômico.

Em 2022 o Comida di Buteco atingiu marcas históricas em sua performance:

– +9 milhões pessoas impactadas diretamente nos butecos

– 900 mil votos

– 730 mil fãs e 82 milhões de impressões nas redes sociais do concurso

– 10 milhões de alcance nas redes sociais

– 9 milhões de pageviews no site

– Mais de R$ 300 milhões de impacto na cadeia de valor do nosso ecossistema

– 100 mil turistas presentes nos circuitos

– + de 8 mil empregos gerados

SUA MECÂNICA

É um Concurso e não um festival, pois elege-se o Melhor Buteco de cada circuito e não o melhor petisco! Público e jurados visitam os estabelecimentos para votar em: atendimento, temperatura da bebida, higiene e petisco. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%. A cada edição 20% dos butecos são desclassificados para o ano seguinte, gerando renovação e acirrando a competitividade.

Desde de 2016 o Comida di Buteco é realizado em duas etapas: a primeira etapa é regional onde a votação é feita pelo público e jurados da própria cidade. Depois de eleitos os campeões de cada circuito um outro corpo de jurados visita e avalia os campeões para que seja eleito então, o melhor buteco do brasil. E em julho, numa festa realizada em São Paulo é revelado o campeão nacional, o melhor buteco do brasil.

GRANDES MARCAS VIABILIZAM A REALIZAÇÃO

O Comida di Buteco é 100% viabilizado com investimento de empresas que acreditam na sua causa e como uma real plataforma para conexão e desenvolvimento de suas marcas, realizando ações espontâneas e ambientadas em uma ocasião que faz parte da vida dos brasileiros: o buteco.

Marcas que ajudam a construir a nossa história:

Mc Cain

McCain é patrocinadora do Comida di Buteco pelo nono ano consecutivo, apoiando esta iniciativa que valoriza e impulsiona o segmento de bares e botecos brasileiros, de grande importância para o mercado de batatas congeladas e aperitivos.

McCain do Brasil Alimentos é uma divisão da McCain Foods Limited, uma empresa privada com sede no Canadá, a maior fabricante mundial de batata pré-frita congelada e líder mundial em aperitivos/snacks. Emprega cerca de 20 mil pessoas, operando mais de 55 fábricas em seis continentes e gera vendas anuais superiores a CDN$ 10,5 bilhões.

Frontera

Frontera sabe que Comer tem tudo a ver com viajar e nasceu com o objetivo de extrapolar para o universo de snacks as diferentes culturas do mundo. Perfeitos para serem consumidos a qualquer hora e momento, os snacks Frontera são preparados a partir dos melhores ingredientes e prezam pela melhor qualidade. A marca, que pertence a M. Dias Branco desde 2021, tem uma linha diferenciada de snacks, que hoje varia de tortillas a batatas.

Neste ano, Frontera patrocina pela primeira vez o evento Comida di Buteco ao incentivar os bares a criarem petiscos utilizando as Tortillas Frontera. Os petiscos serão exclusivos do evento e pretendem ressaltar o sabor das tortillas da marca.

Chandon

Assim como a Chandon, o Comida di Buteco é genuinamente brasileiro. Faz parte da cultura gastronômica do país e reflete sua essência coletiva e plural. Em parceria com o Comida di Buteco, a Chandon anuncia que todos são bem-vindos em sua mesa, e convida seus consumidores a explorarem um mundo de possibilidades em ambientes descontraídos e a provar porções deliciosas, harmonizadas com seus espumantes excepcionais. Como uma forma de abraçar esse projeto e apoiar os butecos, a Chandon presenteará os campeões estaduais com uma Magnum Chandon Brut, e o campeão nacional ganhará uma viagem para 2 pessoas, para viverem uma experiência única na vinícola Chandon localizada em Garibaldi, no Rio Grande do Sul. Convidamos você para fazer parte da Comunidade Chandon e ter acesso as nossas novidades e benefícios exclusivos, se cadastre pelo link: www.chandon.com.br/newsletter .

Santander: Empreendedorismo e Gastronomia

Apoiar o empreendedorismo é parte fundamental do papel do Santander em ajudar pessoas e negócios a prosperarem. É por isto que o Banco apoia a gastronomia: porque sabe que ela vai muito além do fogão. Todo prato que o restaurante prepara traz na receita um toque de prosperidade. Não só para quem cozinha, mas para quem planta os ingredientes, para quem transporta, para quem vende. A gastronomia é uma cadeia de oportunidades, que o Santander apoia do início ao fim: não só patrocinando grandes eventos e programas de setor, mas também investindo em soluções para apoiar quem empreende, da lavoura até o prato na sua mesa.

Por isso, o Santander patrocina o maior concurso gastronômico nacional: o Comida di Buteco, que transforma pequenos negócios em todo o País. Na edição de 2023, haverá 10% de desconto na compra do petisco pagando com cartão Santander.

No Vale do Aço, o concurso conta com os apoiadores: Sebrae MG, Zero Cal, Sympla.

Novos Negócios

Com o objetivo de manter a chama do Comida di Buteco acesa com seu público, mesmo fora do período do concurso, alguns projetos de extensão da marca em conjunto com grandes marcas em diferentes categorias como:

Piraquê

Fundada em 1950, a marca carioca de biscoitos, massas e torradas possui fábricas equipadas com alta tecnologia, que atuam para garantir que os produtos cheguem fresquinhos aos pontos de venda. Piraquê acredita que o concurso Comida di Buteco tem um Quê de Originalidade na essência, portanto, tem um Quê de Piraquê! Por isso, pela terceira vez, a marca patrocina a ação, que amplia a visibilidade de todos os botecos participantes. Neste ano, o novo produto Piraquê, licenciado para o projeto, são os deliciosos salgadinhos Comida di Buteco em formato de “pastelzinho” de trigo, nos sabores filezinho, anéis de cebola e pepperoni, que trazem a crocância e os sabores típicos de petiscos de boteco para o público.”

Sympla

Fundada em 2012, a Sympla é o maior ecossistema de experiências do Brasil, oferecendo eventos presenciais e conteúdos digitais dos mais variados temas para mais de 20 milhões de consumidores e mais de 200 mil produtores, em mais de 3.300 cidades do país.A tecnologia faz parte do DNA da Sympla, e a parceria com Comida di Buteco cumpre o seu propósito: conectar pessoas a experiências únicas por meio da tecnologia.A Sympla acredita que pode ajudar os butequeiros a terem uma experiência melhor com o Concurso, entregando uma solução gratuita no seu App: o mapa dos bares participantes. Além disso, a parceria com Comida di Buteco permite levar educação sobre tecnologia e eventos para quase mil bares em mais de 40 cidades, ajudando pequenos negócios a crescerem através de uma ferramenta de gestão de tickets simples, barata e acessível.