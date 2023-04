Os participantes do Comida di Buteco 2023 estão com os preparativos a todo vapor. Começa na próxima sexta-feira (7), mais uma edição do maior concurso gastronômico do Brasil. No Vale do Aço, 16 botecos prepararam um petisco especial para esta edição, que tem como tema “ervas e especiarias”.

Bienalmente a organização lança aos participantes o desafio de trabalharem com uma temática para a criação dos petiscos. Esse ano, o Comida di Buteco trouxe um tema que remonta aos primórdios da história da humanidade: Ervas e Especiarias. “O tema escolhido faz parte dos caminhos da culinária ao redor do mundo! As ervas e especiarias são utilizadas nas cozinhas de todo o país, permitem apropriações regionais e possuem uma ampla variedade, permitindo que os butecos possam explorar e abusar da criatividade”, explicou Caroline Silva, coordenadora do concurso.

Do dia 7 a 30 de abril, o Comida di Buteco promete movimentar o Vale do Aço. “Temos participantes de Ipatinga, Coronel Fabriciano, Timóteo e Santana do Paraíso, com uma variedade de petiscos, que vão desde canudinho recheado de carne bovina à picanha suína e sobrecoxa desossada. Vale a pena conferir os criativos e saborosos pratos elaborados para o concurso. Lembramos que os pratos têm o valor fixo de R$ 30,00 em todo país, como forma de abranger um público ainda maior”, acrescentou Caroline. Ao todo, serão 24 circuitos, de Norte a Sul do Brasil, com mais de 45 cidades participantes.

DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO E TRANSFORMAÇÃO DE VIDAS

O concurso tem a missão – “Transformar vidas através da cozinha de raiz – Buteco extensão de sua casa”.

Com o foco sempre voltado para a valorização do pequeno comércio familiar, ele segue gerando resultados que impactam toda a cadeia produtiva do setor e ajudam a desenvolver circuitos turísticos demarcados pelos butecos participantes e promovendo desenvolvimento socioeconômico.

Em 2022 o Comida di Buteco atingiu marcas históricas em sua performance:

– +9 milhões pessoas impactadas diretamente nos butecos

– 900 mil votos

– 730 mil fãs e 82 milhões de impressões nas redes sociais do concurso

– 10 milhões de alcance nas redes sociais

– 9 milhões de pageviews no site

– Mais de R$ 300 milhões de impacto na cadeia de valor do nosso ecossistema

– 100 mil turistas presentes nos circuitos

– + de 8 mil empregos gerados

Para saber mais sobre o Comida di Buteco no Vale do Aço, acesse comidadibuteco.com.br.

PARTICIPANTES NO VALE DO AÇO

Alquimia do Sabor – Rua Fortaleza, 234 – Amaro Lanari, Coronel Fabriciano

Arena Ipatinga – Rua Von Goethe, 348 – Cidade Nobre, Ipatinga

Arrojado’s Bar – Rua José Carlos Pereira da Silva, 44 – Ayrton Senna, Ipatinga

Bar do Luciano – Avenida José de Magalhães Pinto, 1287 – Giovanini, Coronel Fabriciano

Bar do Macário – Rua Teresópolis, 225 – Veneza, Ipatinga

Bar do Paulinho – Rua Cento e Trinta e Dois, 492 – Santa Maria, Timóteo

Bar do Waguinho – Rua Joaquim Nabuco, 389 – Cidade Nobre, Ipatinga

Bar Galpão – Avenida José Fabrício Gomes, 213 – Bethânia, Ipatinga

Caladinho Bar – Rua dos Bororós, 65 – Jardim Panorama, Ipatinga

Coronel Beer – Avenida Sepetiba, 251 – Santo Elói, Coronel Fabriciano

Pop’s Bar – Rua Mário de Andrade, 346 – Cidade Nova, Santana do Paraiso

Santa Cana – Avenida Juscelino Kubitschek, 13 – f, lj 03 – Funcionários, Timóteo

Skina 17 – Avenida Monsenhor Rafael, 17 – Timirim, Timóteo

Tenda Árabe – Centro Comercial Cariru, s/n – loja 8 – Cariru, Ipatinga

Timonel – Rua Milton Campos, 205 – Cidade Nobre, Ipatinga

Tulipa’s Bar – Rua Felipe dos Santos, 30 – b – Cidade Nobre, Ipatinga