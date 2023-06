A Praça 1º de Maio (Praça do Coreto) ficou lotada no primeiro dia da Expo Inox 2023. Realizada entre os dias 1º e 3 de Junho a feira reúne empresas dos mais variados setores, além de shows musicais. A feira conta com a parceria da Prefeitura de Timóteo e de grandes e médias empresas da região.

A primeira noite da Expo Inox 2023 teve como atração o show gospel nacional de Anderson Freire o que levou milhares de evangélicos para a Praça do Coreto. Esse é um dos diferenciais da Expo Inox que traz grandes atrações do mundo evangélico por recomendação da atual gestão do município. O prefeito Douglas Willkys, presente na abertura do evento, lembrou que Timóteo possui uma população que em sua maioria é formada por evangélicos e que se ressentiam da falta de eventos voltados para este público em específico.

Na primeira Expo Inox depois que Douglas Willkys assumiu a prefeitura, no ano de 2019, foram realizados shows regionais. Já no segundo ano foi incluído o show nacional do cantor evangélico Fernandinho. “Mais uma vez o povo de Timóteo marcou presença para adorar e clamar bençãos para a nossa cidade. É muito bom ver que os shows gospéis também conseguem mobilizar uma multidão como testemunhamos aqui nesta noite em Timóteo. Antes não havia essa preocupação em também oferecer atrações musicais para esse público e fico feliz que os organizadores entenderam a nossa proposta”, citou o prefeito.

A Expo Inox 2023 está dividida em quatro pavilhões ocupando além da Praça 1º de Maio e as ruas do seu entorno, o Ginásio Poliesportivo Iorque José Martins e a quadra do CMEI-EJA . Neste ano, a feira conta com 110 empresas ocupando 120 estandes divididos nos setores supermercadista, inox/indústria, comércio e comércio especial. A organização do evento espera cerca de 35 mil pessoas nos três dias de evento.

O chefe do Executivo, durante a sua fala na abertura oficial do evento, parabenizou os organizadores da Expo Inox, na pessoa do empresário do Grupo MaisVip, Bruno Freire pelo diferencial da iniciativa que tomou grandes proporções ao receber pessoas de várias cidades do Vale do Aço. “Nos enche de alegria ver que a nossa cidade está avançando e superando as dificuldades que encontramos quando assumimos a prefeitura em 2018. Enquanto gestor público me sinto orgulhoso de, ao lado do nosso vice-prefeito Professsor Vespa, termos resgatado a credibilidade e a imagem do município e também a autoestima da nossa população o que permite a realização de eventos do porte de uma Expo Inox”, citou o prefeito.

A 5ª edição da Expo Inox continua na noite desta sexta-feira (2) tendo como atração as bandas Gertrudes, Rock Lock e Cumpadre Nestor. No sábado, último dia de evento, as atrações principais são os sertanejos George Henrique & Rodrigo e Diego & Victor Hugo.