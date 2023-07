A 33ª Expo Usipa começou nessa quarta-feira (19), e no primeiro dia já mostrou que é sucesso total. Os visitantes compareceram em peso na abertura da maior feira de negócios da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais e puderam desfrutar das novidades apresentadas pelos expositores.

Antes da visitação, a Expo Usipa realizou a solenidade de abertura, que contou com a presença do presidente da Usipa, Lucas Lima Mesquita, do diretor de sustentabilidade e relações institucionais da Usiminas, André Chaves, do analista de negócios da Ambipar, Rodrigo Mariani e do prefeito de Ipatinga, Gustavo Nunes, que discursaram ao público. Além deles compareceram diversas autoridades e convidados, entre elas Simone Salgado, CEO da Monkey Money; Takashi Nakajima, diretor-presidente executivo da Cenibra; Leonardo Soares, coordenador do Centro de Controle da EFVM; José Maria Facundes, presidente do Sindcomércio, dentre outros.

Em seguida, os convidados fizeram o descerramento da fita e participaram de uma visita guiada aos stands, pelo presidente da Usipa, Lucas Mesquita. O evento foi a oportunidade dos convidados conhecerem em primeira mão as novidades apresentadas pelos expositores da Expo Usipa.

Lucas Mesquita, destacou que a feira já é um sucesso e que espera que nos próximos dias, o público compareça em peso novamente e aproveite o que há de melhor. “A Expo Usipa já está sendo sucesso. Tivemos um grande número de visitantes no primeiro dia. Esperamos que nos próximos dias os visitantes compareçam e conheçam as novidades apresentadas pelos expositores. Aproveito para agradecer a cada um que prestigiou o evento até o momento e conto com todos aqui novamente”, disse o presidente da Usipa.

Esta edição é realizada entre os dias 19 e 22 de julho, na Usipa, em Ipatinga. Até a sexta-feira (21), o público poderá visitar das 18h às 23h, as áreas industrial, comercial, de prestação de serviços, espaços Expo Social e Automotivo, e praça de alimentação. No dia 22, sábado, o público poderá visitar todas as áreas, com exceção da área industrial, que vai somente até sexta-feira.

A feira de negócios da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços é realizada pela Usipa e conta com o patrocínio da Ambipar, Rip Kaefer, Unimed Vale do Aço, Monkey Money, Vale e Convaço. Além disso, tem o apoio de Usiminas, Ternium, Abimaq, Bemisa, Fiemg, Sindcomércio Vale do Aço, Sicoob Vale do Aço e Sindimiva.

COQUETEL DE BOAS-VINDAS AOS EXPOSITORES

Na terça, a Expo Usipa realizou a solenidade de boas-vindas aos expositores, seguida de um coquetel. O evento contou com a presença de mais de 700 convidados, dentre expositores, patrocinadores e autoridades.

Dentre as autoridades presentes na solenidade de boas-vindas estava o CEO da Usiminas, Marcelo Chara, que durante sua fala aos expositores destacou que Ipatinga e o Vale do Aço são uma referência para o setor industrial no país e a importância do evento. “Estou convencido da relevância da cidade para a indústria do aço e de que a equipe Usiminas pode contribuir para a maior competitividade e excelência dessa região do Brasil”, afirmou.

Marcelo Chara ressaltou também os investimentos recentes da empresa na cidade. “A Usiminas vive um momento especial de sua história. Estamos investindo R$ 3,2 bilhões na reforma do nosso Alto-Forno 3, que ao final do processo vai ser um dos fornos mais modernos da indústria do aço no mundo. Isso vai trazer um impacto muito positivo para Ipatinga”, afirmou Chara.

Ainda segundo o CEO da Usiminas, a partir de agora sua base fica em Ipatinga. “Temos que estar perto de nossos colaboradores e das comunidades para ter a sensibilidade necessária para o nosso impacto em toda a região. É a partir disso que vamos consolidar a confiança das comunidades e sermos merecedores da licença social para operar”, finalizou.