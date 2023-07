A Expo Usipa, uma das maiores feiras de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços do Brasil, chega à sua 33ª edição com muitas novidades e oportunidades imperdíveis. O evento, que reúne empresas de diversos segmentos, como mineração, siderurgia, metalurgia, energia, logística, tecnologia, comércio e educação, promete ser um marco para o setor empresarial.

Com um crescimento significativo em relação ao ano passado, a Expo Usipa contará com a participação de 301 empresas e mais de 350 stands para o público visitar. A expectativa da organização é receber mais de 30 mil visitantes durante os quatro dias de exposição. E, com esse público diversificado, a Expo Usipa oferece oportunidades de negócios tanto para empresas da região, que representam cerca de 45% dos participantes, quanto para empresas de outras cidades, estados e até mesmo do exterior, totalizando aproximadamente 55% das empresas presentes na feira.

Vale destacar que nesta edição, a Expo Usipa terá a participação de quatro empresas estrangeiras, demonstrando o crescente reconhecimento e confiança no evento. São empresas dos Estados Unidos, da Itália, da China e de Portugal, que marcam presença, fortalecendo os laços comerciais internacionais, conforme explica o presidente da Usipa, Lucas Mesquita. “Essa grande demanda de empresas expositoras querendo fazer parte da Expo Usipa, mostra a nossa força no estado e no Brasil. Temos expositores de diversas localidades e vários aqui da nossa região. Em nome da Usipa, só tenho a agradecer a todos que confiam a sua marca à Expo Usipa. Podem ter a certeza que juntos vamos protagonizar bons negócios e fazer uma feira melhor que a do ano passado”, destacou Lucas.

NOVIDADES DA 33ª EDIÇÃO

Uma das grandes novidades desta edição é o espaço Expo Usipa Social, um local dedicado a empresas socioassistenciais da região do Vale do Aço, onde poderão divulgar seus trabalhos e serviços para os visitantes da feira. Neste espaço embrionário teremos o Grupo Se Toque e a Apae de Ipatinga expondo o seus trabalhos. Esse espaço é apoiado pelas empresas Draft Solutions, Emflortec e Lubrisint Lubrificantes, que contribuíram para que as entidades divulguem o trabalho gratuitamente durante a Expo Usipa.

Outras novidades são a segmentação da área industrial, por setores correlatos e a ampliação da área comercial em 20%, devido à alta demanda. Além dessas novidades, outra novidade é a implantação do sistema online, onde o visitante pode fazer o seu credenciamento online para visitar a feira, facilitando o acesso dos interessados.

De acordo com Lucas, as novidades são uma forma de cada dia inovar e fazer a feira mais atrativa ao visitante. “A cada ano a gente busca evoluir e inovar, pois sabemos da grandeza da Expo Usipa e da expectativa do visitante com relação a feira. Por isso, este ano ampliamos a área Comercial, segmentamos o setor industrial, que foi um pedido dos expositores, criamos o espaço Expo Social e também o credenciamento online. Isso tudo de forma a facilitar cada vez mais o acesso do público à Expo Usipa”, pontuou o presidente.

A Expo Usipa ela não se resume em visitação aos stands no período noturno. Durante o dia, são realizadas várias atividades para o público e também para o expositor, é o que explica a gerente administrativa, Luiza Elizabete. “No período diurno da Expo Usipa nós realizamos várias atividades. Para o expositor é realizado o Encontro de Negócios e a Visita Técnica à Usiminas. Já para o público, nós realizamos palestras técnicas, com o objetivo de capacitar a população da nossa região, com temas trazidos pelos expositores”, disse Luiza.

ENCONTRO DE NEGÓCIOS

Durante o período diurno da feira, a Expo Usipa realiza a 16ª edição do Encontro de Negócios, que é uma excelente oportunidade para networking e negócios entre expositores e empresas demandantes.

Neste ano, o Encontro de Negócios terá a participação de 11 empresas demandantes, que são elas: Aperam South America, ArcelorMittal, ArcelorMittal Pecém, Bemisa, Cenibra, CSN, Gerdau, Ternium, Usiminas, Vale e Vallourec. E com a participação dessas gigantes do setor, são esperadas mais de 1500 reuniões de negócios nesta edição do encontro.

PALESTRAS TÉCNICAS

Além das atividades voltadas aos expositores, como visitas técnicas à planta da Usiminas e o Encontro de Negócios, os visitantes poderão participar das palestras técnicas, que abordarão diversas temáticas relevantes trazidas por especialistas e profissionais experientes das empresas expositoras. As inscrições para as palestras também são gratuitas e podem ser feitas no site da Expo Usipa. Neste ano, serão 68 palestras técnicas ao todo e os participantes receberão certificado de participação após o evento.

As palestras técnicas serão realizadas nas salas da Fiemg Regional Vale do Aço, localizada no bairro Ferroviários, em Ipatinga.

PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO E ATRAÇÕES MUSICAIS

E não para por aí, em parceria com a Agência 1, a Expo Usipa terá uma mega praça de alimentação com shows regionais todos os dias, proporcionando momentos de entretenimento ao público visitante. Na praça de alimentação o público encontrará uma farta gastronomia, com muitas opções para se deliciar, além de apresentações musicais todos os dias. Na quarta-feira, a atração será o sertanejo Caio Lopes; na quinta-feira, a dupla Pedro e Simoncello; na sexta-feira, haverá duas apresentações, com a dupla Bráulio e Ricardo e a banda Pedra do Sol; e, encerrando a programação, no sábado, o Grupo Polivalência promete animar o final de semana.

INGRESSOS

A entrada para a feira é gratuita, porém para visitar é necessário fazer o credenciamento no site da Expo Usipa (expousipa.com), organizadora do evento, ou ser convidado por uma empresa expositora.

A 33ª EXPO USIPA

Esta edição será realizada entre os dias 19 e 22 de julho, na Usipa, em Ipatinga. De 19 a 21, o público poderá visitar das 18h às 23h, as áreas industrial, comercial, de prestação de serviços, espaços Expo Social e Automotivo, e praça de alimentação. No dia 22, sábado, o público poderá visitar todas as áreas, com exceção da área industrial, que vai somente até sexta-feira.

Além disso, o visitante terá estacionamento gratuito. Porém, a organização recomenda chegar cedo para evitar congestionamentos e pede aos visitantes que cheguem cedo e respeitem as sinalizações de trânsito e orientações dos guardas e seguranças que estarão cuidando do evento.

A feira de negócios da indústria, comércio e prestação de serviços é realizada pela Usipa e conta com o patrocínio da Ambipar, Rip Kaefer, Unimed Vale do Aço, Monkey Money, Vale e Convaço. Além disso, tem o apoio de Usiminas, Ternium, Abimaq, Bemisa, Fiemg, Sindcomércio Vale do Aço, Sicoob Vale do Aço e Sindimiva.