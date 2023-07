Do dia 19 a 22 de julho foi realizada, em Ipatinga, a 33ª edição da Expo Usipa, a maior feira de negócios da Indústria, Comércio e Prestação de Serviços de Minas Gerais. O tradicional evento, contou com a presença de mais de 33 mil visitantes em seus quatro dias de exposição, batendo o recorde do ano anterior.

O evento, que é um marco na região, contou com a presença de 301 empresas participantes e mais de 350 stands, que expuseram nas áreas industrial, comercial, de prestação de serviços e no espaço Expo Social, números 10% maiores que na última edição.

Além disso, durante o período diurno da Expo Usipa foram realizadas mais de 1500 reuniões de negócios durante a 16ª edição do Encontro de Negócios, que teve como demandantes as seguintes empresas: Aperam South America, ArcelorMittal João Monlevade, ArcelorMittal Pecém, Bemisa, Cenibra, CSN, Gerdau, Ternium, Usiminas, Vale e Vallourec. Também durante o período diurno, a Expo Usipa realizou, através de seus expositores, 70 Palestras Técnicas na Fiemg Vale do Aço, voltadas para o público.

A 33ª edição da Expo Usipa contou com o patrocínio da Ambipar, da Rip Kaefer, da Unimed Vale do Aço, da Convaço, da Monkey Money, e da Vale. Além do apoio da Usiminas, da Ternium, da Abimaq, da Fiemg Vale do Aço, do Sindimiva, do Sindcomércio Vale do Aço, da Bemisa, do Sicoob Vale do Aço.

O balanço da exposição superou as expectativas, conforme explicou o presidente da Usipa Lucas Lima Mesquita. “Superamos todas as nossas expectativas. O público compareceu em peso na Expo Usipa, prestigiando este grande evento. Foram 33.105 visitantes que compareceram nos quatro dias, batendo nosso recorde do ano passado. Durante a feira foram realizados inúmeros negócios, e, após ela, com certeza muitos novos negócios serão feitos oriundos da Expo Usipa. Só temos a agradecer a cada expositor, visitante, colaborador, patrocinador, apoiador e profissional de imprensa, que estiveram com a gente neste ano e dizer que esperamos todos novamente em 2024”, destacou Lucas.

Neste ano, a Expo Usipa trouxe ao público algumas novidades e já está trabalhando em outras para a próxima edição, como conta Luiza Elizabete, gerente administrativa da Usipa. “Essa edição nós trouxemos o convite digital, uma inovação para facilitar o acesso do público à Expo Usipa. E tivemos um grande resultado com a presença das pessoas no evento. Além disso, trouxemos o espaço Expo Social, no qual a Apae de Ipatinga e o Se Toque puderam expor os seus serviços prestados à comunidade. Agora estamos trabalhando focados para apresentar novas melhorias para a feira de negócios do próximo ano e inovar a cada dia mais”, contou Luiza Elizabete.

Com o encerramento da 33ª edição, agora os organizadores estão focados em 2024 e com isso já estão iniciando a pré-venda de stands para a 34ª edição. Os interessados em adquirir stands com o preço promocional de lançamento podem entrar em contato pelo telefone (31) 98647-2190, em horário comercial.