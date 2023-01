As férias dos estudantes da rede municipal de ensino de Coronel Fabriciano serão interrompidas nesta segunda-feira, dia 30/01, mas por um bom motivo. Chegou mais uma edição do Festival de Férias das escolas municipais.

É a 8ª edição do festival que já se tornou uma marca da rede municipal de educação e enche de alegria os alunos que conseguem entrar na lista dos selecionados, que todos os anos privilegia aqueles que conseguem as melhores notas no semestre.

Este ano, o festival reunirá cerca de 600 estudantes representando todas as escolas. As atividades misturam competições esportivas, brincadeiras, passeios e momentos de guloseimas.

PROGRAMAÇÃO

A semana de atividades começa na segunda-feira no Clube Olímpico no Amaro Lanari e no Clube Sintrocel. Os estudantes receberão um kit contendo uniforme, Squeeze (garrafinha de água), boné, lanches e participarão de sessões de artes, natação, futebol de campo, cama elástica, pipoca e algodão doce.

Em seguida farão uma caminhada no centro da cidade saindo da Praça do Barrilzinho até a prefeitura.

Na terça-feira os estudantes terão competições de karatê e queimada, natação, judô e futebol de campo. Haverá também sessões de teatro e dança. Durante toda a semana a programação se repete e contará também com sessões de cinema, passeios de trenzinho e festival de sorvetes.

INVESTIMENTO

O Festival é realizado desde 2018 com recursos próprios da Prefeitura. Cada edição custa em torno de R$ 150 mil aos cofres públicos. A iniciativa é aprovada pela comunidade escolar e já virou uma tradição para os alunos da rede municipal no período das férias.

O secretário de Governança Educacional e Cultura, Carlos Alberto Serra Negra, ressalta a importância do investimento. “O festival é a principal atividade de férias para a maioria das nossas crianças, que não possuem condições financeiras para viagens e passeios. Com o festival, nós marcamos presença junto a elas e destinamos corretamente o dinheiro público, pois o lazer também é uma forma de educação”, disse.