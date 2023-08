O Festival Caramelo trará para Belo Horizonte grandes nomes da música brasileira, e como atração principal, os organizadores do evento anunciaram, como prometido, Jorge Aragão para a estreia do festival na capital mineira. A primeira edição do evento será realizada no dia 9 de setembro, na Serraria Souza Pinto, na região central da cidade. Após enfrentar alguns problemas de saúde recentes, o sambista está recuperado e, para alegria dos fãs, ele agora dará continuidade à sua agenda de shows.

O Festival Caramelo quer fazer jus ao nome e levar para o público um line-up diverso, com pagode, samba, rap, soul, cumbia, carnaval e guitarradas paraenses. E nada melhor do que essa brasilidade toda ser representada pelo famoso cachorrinho hit das redes sociais.

As outras atrações confirmadas são: Péricles, que hoje tem um dos melhores shows de pagode do Brasil; Marcelo D2 e Um Punhado de Bamba, que fará apresentação inédita em BH do seu novo disco de samba; além de Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador, Toninho Geraes, Orquestra Atípica de Lhamas convida Felipe Cordeiro, KL Jay, DJ Sleep, Dj Naroca e Dj Narciso.

Para garantir pontualidade e dinâmica nas apresentações, a produção do Festival Caramelo vai montar uma enorme estrutura na Serraria Souza Pinto, ocupando toda a sua área com capacidade para 7.500 pessoas. Serão montados dois palcos, um dentro e outro na parte externa, onde também haverá uma praça de alimentação com diversas opções gastronômicas, exposições culturais e atividades interativas.

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos por meio da plataforma Shotgun: https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-caramelo

SOBRE O FESTIVAL CARAMELO

O Festival Caramelo surgiu da ideia de realizar um evento na região central da cidade, com fácil acesso para o público e com diversidade na curadoria das atrações. Por isso, o evento ousou ao misturar o pagode, o samba, o rap, o soul, a cumbia/carnaval e também a música paraense.

O nome Caramelo veio da referência do vira-lata mais famoso do Brasil e que é presente em todas as regiões do país. Para representar a brasilidade que o festival propõe trazer para o público, nada melhor do que o nome ter sido criado a partir de um símbolo nacional das redes sociais brasileiras.

O Festival Caramelo é uma realização de um grupo de empreendedores culturais de Belo Horizonte, envolvidos em diversos outros projetos. Felipe Aguilar, Lucas Costa, Eduardo Barbosa, Leonardo Moreira e Felipe Ramos são amigos e sócios em empreendimentos como o bar e restaurante Iracema, no Santa Tereza; o espaço cultural Catavento/Quintal da Jabu; e a pastelaria Borandá, no Mercado Novo.

Serviço:

Festival Caramelo

Dia: 9 de setembro (sábado)

Local: Serraria Souza Pinto

Av. Assis Chateaubriand, 889 – Centro, Belo Horizonte – MG

Hora: 15h às 5h

Classificação indicativa: 18 anos.

Menores de idade, apenas acompanhados por um responsável.

Ingressos: https://shotgun.live/pt-br/festivals/festival-caramelo