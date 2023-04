O município de Ipatinga e especialmente a comunidade de Pedra Branca estarão em festa neste final de semana, com a realização do 30º Festival da Banana, evento que promete animar o público com muita música e comidas típicas. O festival começa nesta sexta-feira (21), a partir das 18h, e conta com atrações musicais para todos os gostos.

Durante três dias de evento – de sexta a domingo –, os visitantes poderão experimentar os sabores da culinária local nas diversas barraquinhas espalhadas pela área central do bairro. Além disso, a programação musical está repleta de grandes artistas da região.

Na primeira noite de festa, a cantora Eliane Silva e a banda Tsunami do Forró serão os responsáveis por agitar o público com muita animação e ritmo. No sábado (22), a festa fica por conta do DJ ZY, que promete colocar todo mundo para dançar. A cantora Brenda Brandão e o músico Félix Monteiro também se apresentam, trazendo muito pop e MPB para a festa.

No domingo (23), a programação começa mais cedo, a partir das 10h, com o DJ ZY agitando o público. A cantora Schirleia e sua banda vão animar a manhã com muito samba e pagode. Para fechar com chave de ouro, o cantor Aguilar Junior promete uma apresentação inesquecível, com um repertório que mistura forró, sertanejo e outros ritmos populares.

O 30º Festival da Banana de Pedra Branca é uma ótima oportunidade para conhecer as tradições e sabores da região, além de curtir boa música e se divertir com a família e amigos.

PROGRAMAÇÃO 59 ANOS

Entre os dias 28 de abril e 1º de maio a cidade terá uma programação especial em comemoração aos 59 anos de emancipação, concentrada no Parque Ipanema. De sexta-feira (28) até segunda-feira (01) a Feirarte irá funcionar com uma programação especial.

Na sexta-feira (28), grande show com a dupla Reuber & Allan, a partir das 20h. No sábado, dia 29, abertura oficial às 8h30, no galpão principal do principal cartão postal do município. Simultaneamente, acontece o Passeio Ciclístico da Família, saindo da Casinha do Papai Noel e com parada no Viveiro Municipal. Também como parte das comemorações acontece a distribuição do tradicional bolo de 59 anos.

Durante todo o sábado, acontece também o Mutirão da Cidadania. À noite, duas atrações: a dupla Guilherme e Gabi e depois Kaio e Kaíque.

Domingo (30), mais um dia repleto de entretenimento. A programação inicia com a Exposição de Carros Antigos, que vai abraçar toda a orla da Lagoa do Parque Ipanema. Durante a tarde mais ações de cidadania, Feirarte Especial e, durante a noite, outra atração especialíssima: o show da banda Bolêros do Samba.

Já na segunda-feira (1º), a partir de 13h, continua a Feirarte Especial com diversos shows de artistas da cidade e da região. E às 19h acontece o momento gospel, com apresentação de corais e grupos cristãos de nossa região.