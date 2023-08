Está praticamente tudo pronto e preparado para a realização do Festival de Música Gospel de Timóteo 2023, agendado para os dias 8 e 9 de setembro na Praça 1º de Maio (Praça do Coreto). Antes, no dia 7 de setembro – Feriado da Independência, acontece um ensaio geral com os cantores e banda no mesmo local.

No último dia 26 de agosto, o público que compareceu à Praça 29 de Abril, Centro Sul, teve um gostinho especial durante a realização do ensaio técnico com os 10 cantores eleitos por votação popular.

A iniciativa do festival é da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Timóteo e tem como objetivo valorizar os novos talentos por meio da abertura de um espaço para apresentações musicais. Além de promover a integração das famílias timoteenses o festival faz parte do calendário de eventos oficiais do município.

Para a apresentação no Festival Gospel os 10 classificados enfrentaram algumas etapas, até a escolha final que ocorreu por meio de votação popular na internet. Depois de duas semanas de votação foram eleitos os 10 mais votados entre 54 inscritos.

Na sexta-feira (08/09) se apresentam a partir das 19h, Nertinho, Caio Vilanova, Paola Rosa, Milena Maia e Flávio Vlog. Já no sábado a apresentação fica por conta dos cantores Ana Luiza Araújo, Ester Assis, Brunelli Torres, Bernardo e Rafael Coimbra.

DELINO MARÇAL E THEO RÚBIA

Para coroar o Festival Gospel de Timóteo 2023, estão confirmadas duas atrações da música gospel nacional: Delino Marçal e Theo Rúbia. Na sexta-feira, o evento contará com a apresentação do cantor e compositor Delino Marçal. Ele é presbítero e membro da Igreja Sede da Assembleia de Deus Campo Campinas, em Goiânia (GO). Com estilo próprio e tendo como motivação levar a palavra de Deus por meio de músicas simples, ele partiu em carreira solo, tendo seu primeiro CD independente, intitulado “Que amor é esse?”, lançado em 2013.

No sábado, dia 9, a grande atração encerando o Festival Gospel de Timóteo 2023 é o cantor Theo Rúbia. O jovem cantor e pastor é nascido em Rancharia (SP). Theo Rúbia é filho e neto de pastores e se apaixonou pela música ainda criança quando a sua mãe o levava para os ensaios do ministério de louvor da Igreja do Evangelho Quadrangular.