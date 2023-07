O Grupo MaisVip de entretenimento, realiza no próximo dia 19 de agosto (sábado), no Espaço Triunfo, no bairro Bethânia em Ipatinga, um festival de sabores de qualidade, o “Le Vin”. O espaço terá uma série de degustações open food com um buffet de queijos, canapés variados, salgados finos, petit gourmet’s, além de uma carta selecionada de vinhos e muito mais.

O evento traz uma diversidade gastronômica e os melhores rótulos de vinhos com o melhor da gastronomia gourmet do Duvale Supermercados e seus parceiros. O evento é open food e todos os convidados vão poder se servir à vontade. Serão pouquíssimos ingressos disponíveis, individual ou mesa com 6 lugares.

Segundo os organizadores, esta edição tem tudo para deixar uma marca histórica a todos que vão participar do evento. Reservas e informações, WhatsApp: (31) 3825.1811