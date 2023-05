Acontece entre os dias 19/05 e 27/05 na cidade de Inhapim, o 3º Festival Gastronômico Cozinha Mineira, um dos eventos mais aguardados pelos amantes da culinária. Com a participação de bares e restaurantes locais, o festival oferece aos visitantes uma ampla variedade de pratos típicos, como o famoso feijão tropeiro, rabada, carne na panela, fígado acebolado, mexidão e outros pratos se encher os olhos e o paladar.

Além das deliciosas comidas, o festival também é uma oportunidade para conhecer mais sobre a cultura e a história da culinária mineira. O evento é uma grande celebração da nossa rica tradição gastronômica, que mistura influências indígenas, africanas e europeias.

O festival também é uma oportunidade para os produtores locais de alimentos e bebidas apresentarem seus produtos, como queijos, cachaças e vinhos, e assim fortalecerem a economia da região. O evento atrai visitantes de todo a região, que buscam vivenciar uma experiência única e saborosa.

O Festival Gastronômico Cozinha Mineira é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Inhapim, com apoio do CTMAM (Circuito Mata Atlântica de Minas). Segundo os organizadores, o período que compreende entre 19 e 27 de maio será aquele os estabelecimentos participantes estarão apresentando seus produtos e serviços, podendo ser visitado pelos moradores e turistas. A festa de encerramento está programada para o sábado 3 de junho, com a divulgação dos vencedores nas categorias que estarão em disputa.