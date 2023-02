As belezas e as histórias que guardam os patrimônios histórico-culturais de Ipatinga poderão ser apreciadas pelo público da Região Metropolitana do Vale do Aço, durante a programação do Instituto Usiminas do mês de março. Entre as atrações, estão o passeio Rota 60, a Visita Noturna ao Centro de Memória Usiminas, a visita à Usina de Ipatinga, Histórias do Aço e a novidade da programação, as visitas à Estação Pedra Mole.

As visitas à Estação Pedra Mole terão o tema “Ouvir o rio” abrem a programação no dia 4 de março, às 9h30. O passeio voltado para famílias parte de aspectos culturais e naturais do patrimônio, começando por uma caminhada em um trecho da reserva da Mata Atlântica de maior extensão de Minas Gerais, até chegar às ruínas da primeira estação de trem do Vale do Aço. Ao fim do passeio, o público é convidado a participar de uma oficina de criação.

A paisagem noturna do Centro de Memória Usiminas é o ponto de partida da Visita Noturna ao Memorial, no dia 10 de março, às 19h. A experiência sensorial explora novas relações entre o interior e o exterior do prédio e seu acervo artístico. O público é provocado a brincar com a luz, sombra, som e silêncio.

A comunidade também já pode agendar a sua participação no passeio que reúne arte urbana e patrimônio material e imaterial, o Rota 60. Em março, o passeio será no dia 11 de março, partindo às 8h, do Bairro Novo Cruzeiro. A bordo de um ônibus elétrico, dois curiosos personagens nos contam histórias dos processos de produção do aço, percorrendo pontos turísticos de Ipatinga, passando pela Casa do Artesão.

VISITA À USIMINAS

A Usina de Ipatinga será apresentada de um jeito diferente para grupos de famílias e estudantes no Histórias do Aço, com Flora Manga e Rosane Dias. A verdadeira jornada do carvão e do minério, heróis da história, é repleta de curiosidades.

Ao fim da visita, a oficina de pintura apresenta as tintas sustentáveis, produzidas com agregado siderúrgico, material gerado em várias etapas da produção do aço. Para escolas, a atividade será no dia 17 de março. Já as famílias poderão participar no dia 18 de março. Nos dois dias com sessões às 8h e às 14h.

Serviço:

Famílias e escolas podem participar mediante agendamentos e inscrições feitos via whatsapp da Ação Educativa: (31) 98437-3330.

As atividades integram o Projeto Implantação do Centro de Memória Usiminas, patrocinado pela Usiminas por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura (Pronac – 211736).