Diversidade, alegria, emoção e bom humor terão presença marcante na programação em cartaz no Instituto Usiminas em 2023. A agenda anual já conta com mais de 20 atrações confirmadas, entre stand ups de humor, espetáculos de música, dança e teatro de artistas de renome nacional e internacional. Alguns eventos culturais, que já fazem parte do calendário regional, sempre muito aguardados pelo público do Vale do Aço, também já têm data prevista.

Os ingressos estão à venda na Bilheteria do Centro Cultural Usiminas, de terça a sábado, de 12h às 20h30, e no site Sympla (sympla.com.br).

Janeiro chega com o bom humor da 13ª Semana da Comédia de Ipatinga, abrindo a programação de 2023. Cinco espetáculos de sucesso do grupo Cia. Corpo de Prova e Santinhas do Pau Oco Produções (MG) vão animar a plateia do Teatro do Centro Cultural Usiminas, sempre às 20h, em dois finais de semana.

“Putz Casei”, será neste sábado (14/01); no domingo (15/01), será a vez de “Santinhas Pocket Show: Melhores Momentos”. Na semana seguinte vão garantir boas risadas as peças “Nunca Fui Santa”, sexta-feira (20/01); “Santinhas A Broadway é aqui”, no sábado (21/01); e domingo (22/01) tem “Santinhas do Pau Oco: Pra quem nunca viu!”, encerrando a Semana da Comédia. Ingressos à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas e pelo Sympla.

Para quem não perde um stand up de comédia, já pode garantir os ingressos para se divertir com os humoristas de renome nacional já confirmados. Stevan Gaipo, Anderson Profeta, Paul Cabannes, Diego Besou, Thiago Ventura, Bruna Louise, Índio Behn e Renato Albani vão se apresentar no palco do Teatro do Centro Cultural Usiminas. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Centro Cultural Usiminas ou pelo Sympla.

A diretora do Instituto Usiminas, Penélope Portugal, salienta a diversidade da programação que o Instituto Usiminas recebe em seus espaços. “Nossos palcos em 2023 serão movimentados com atrações para públicos variados. Esperamos a comunidade para se divertir com muita arte e cultura”, frisa.

MÚSICA E DANÇA

O Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe ainda neste mês a Orquestra de Câmara do Vale do Aço (MG) promovendo o Concerto Clássico Solistas e Amigos da Orquestra, no dia 28/01, às 20h, com entrada gratuita. No dia 27/01, a companhia Núcleo de Dança-Dor (MG) apresenta os espetáculos “Amém! Assim Seja”, às 20h; e “Cidade dos Sonhos”, uma dança-teatro para as infâncias em que atores/bailarinos usam da linguagem de sinais ao invés da fala oral, no dia 29/01, às 17h.

Os amantes de rock’n’roll estão convidados a embarcar no show “U2 uma viagem musical”, no dia 11 de março, às 20h, no Teatro do Centro Cultural Usiminas. A banda U2 Go Home vai trazer grandes hits que marcaram época ao longo da carreira da banda irlandesa. No dia 17 de março, às 21h, o Teatro do Centro Cultural Usiminas recebe Marcos Almeida para o show “Essa Pele Marcada”. O músico apresenta canções da jornada e singles lançados nos últimos dois anos, além do álbum “Lá de Casa”.

2023 também será marcado pela volta da Série MPB. O projeto que já trouxe para Ipatinga nomes como Elza Soares, Paralamas do Sucesso, Lenine, Sidney Magal, 14 Bis, Renato Teixeira, Alceu Valença, Almir Sater, Flávio Venturini, Sá & Guarabyra e Paulinho, patrocinado pela Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais, terá uma agenda de atrações que será divulgada nos próximos meses.

LITERATURA E INFANTIL

A criançada vai se divertir com o show “Ronie Fischer Contra o Vilão Camaleão”, no dia 14 de maio, 15h, Teatro do Centro Cultural Usiminas. Experiências científicas, aventuras, humor e muitas brincadeiras vão animar as crianças, como em seus vídeos engraçados e divertidos no Youtube.

O maior evento de literatura do Leste de Minas, o Salão do Livro Vale do Aço, chega em maio, trazendo diversas atrações e a tradicional feira de livros para incentivar o hábito de leitura em crianças, jovens e adultos. Em outubro será a vez do aguardado Festival da Criança, que apresenta espetáculos teatrais infantis para escolas e famílias da região.