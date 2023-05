O município de Ipatinga comemora mais uma conquista. Conforme divulgação feita na quarta-feira (17), o Mapa do Turismo Brasileiro registrou neste ano a atualização de 2.477 municípios e 335 regiões turísticas que possuem vocação ou que são impactados pelo setor de viagens no país. E a cidade-polo do Vale do Aço faz parte desse seleto grupo.

A classificação do município, feita pelo Ministério do Turismo, faz parte do Programa de Regionalização do Turismo e irá orientar e definir políticas públicas e, consequentemente, a destinação de recursos pelo governo federal para revisão do plano, estudos e planejamentos visando o fortalecimento da região e a promoção do setor de desenvolvimento econômico do município.

Para alcançar essa posição de relevância no cenário nacional, o município precisa dispor de uma secretaria/departamento para o turismo, Lei Orçamentária, prestadores de serviços turísticos de atividade obrigatória regular no Cadastur (Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos) e Conselho Municipal de Turismo ativo, além de comprovar a existência de uma instância de governança regional no turismo como um conselho, fórum, comitê ou associação responsável por sua gestão.

“É com muita felicidade que recebemos a notícia de que Ipatinga integra mais uma vez o Mapa do Turismo. A homologação do município reflete os esforços da gestão voltados para o processo de fortalecimento e desenvolvimento turístico local por meio de uma política com intuito de fomentar efetivamente esta área em Ipatinga”, destaca Dijalma Pires, secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo – Semdetur.