O município de Ipatinga tem se destacado como o polo de grandes eventos na região e este é mais um exemplo. “A cultura e o entretenimento não apenas nos enchem de alegria, mas também movimentam toda uma cadeia econômica em nossa cidade, gerando emprego e renda”, observa o secretário municipal de Cultura, Esporte e Lazer (Semcel), Carlão Oliveira.

O Circuito Cervejeiro irá contar com chopps artesanais, gastronomia mineira, drinks, música, espaço kids para diversão em família e pet friendly!

Para animar o público, estão previstos shows com “Segue o Síndico” e Dj Freeza na sexta-feira (25); O Calibre e Matilha no sábado (26) e, no domingo (27), haverá encontro da turma dos Carros Antigos e o melhor do samba com Davi Reis.

A entrada é gratuita e haverá doação de alimentos não perecíveis. Toda a arrecadação será destinada ao Banco de Alimentos do município, contribuindo para ajudar quem mais precisa na comunidade.

O evento não tem custo para o município e é fruto de parcerias e paixões compartilhadas por alguns entusiastas.

Ainda para o titular da Semcel, “o Circuito Cervejeiro vem para somar junto ao calendário de eventos de Ipatinga. A indústria do entretenimento movimenta a economia do município, gera emprego renda. Vamos fomentar sempre iniciativas que proporcionem lazer e cultura, sem custos para o município e principalmente com entrada franca para a população, por meio de um viés solidário ”, pontuou.