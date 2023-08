Cervejas artesanais, beertrucks e muita diversão no ‘Música e Cerveja’, edição Cachoeiras da Jacuba, em Jaguaraçu. O evento, que acontecerá no dia 17 de setembro (domingo) a partir das 9h30, vai reunir os apreciadores de uma boa cerveja artesanal e comidas típicas, além de muita música boa.

Desta vez o ‘Música e Cerveja’ estará abrindo o verão na maravilhosa Cachoeiras da Jacuba, com a apresentação da banda US Vemaguetes de Belo Horizonte, que traz no seu repertório o som do passado com a qualidade do presente.

CACHOEIRAS DA JACUBA

Localizada no município de Jaguaraçu, a Cachoeiras da Jacuba está entre as várias belezas naturais da cidade. É belíssima, com águas limpas e cristalinas. Próxima de Ipatinga, com acesso sinalizado pela MG-320, o visitante pode contemplar as belezas da Mata Atlântica pelo caminho e se refrescar nas águas dessa cachoeira, uma das mais procuradas da região.

Serviço:

Quando: dia 17 de setembro 2023 (Domingo)

Local: Cachoeiras da Jacuba – Jaguaraçu/MG

Abertura portões 9h30 – Evento de 11h às 19h

Estacionamento gratuito no local

*Não será permitido acesso com bebidas e comidas